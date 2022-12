Les slides AMD révèlent la date de lancement du 10 janvier pour les processeurs Ryzen 7000 autres que la série X

En bref : une série de slides divulguées site de ventes la roadmap à court terme d’AMD ont été diffusées sur le Web et indiquent le lancement imminent de trois nouveaux processeurs de bureau non X. Le trio de puces comprend le Ryzen 9 7900, le Ryzen 7 7700 et le Ryzen 5 7600.

Le Ryzen 9 7900 est censé comporter 12 cœurs / 24 threads, 76 Mo de cache et une vitesse de fréquence allant jusqu’à 5,4 GHz. Le Ryzen 7 7700, quant à lui, contiendra huit cœurs / 16 threads, 40 Mo de cache et des vitesses allant jusqu’à 5,3 GHz, tandis que le Ryzen 5 7600 transporterait six cœurs / 12 threads, 38 Mo de cache et des fréquences allant jusqu’à 5,1 GHz. Les vitesses de fréquence de base n’étaient pas référencées dans les slides divulguées.

Dans une autre slide, AMD a comparé le Ryzen 9 7900 à son propre Ryzen 9 5900X à travers une série de jeux et de benchmarks axés sur les créateurs. La nouvelle puce est arrivée en tête dans tous les tests présentés, jusqu’à 31 % dans DOTA 2 et jusqu’à 48 % dans Corona Renderer.

Les prix sont respectivement de 429 $, 329 $ et 229 $, et tous les trois ont une cote TDP de 65 watts.

Sur Newegg, vous pouvez actuellement acheter des puces similaires basées sur X pour 463,99 $, 346,98 $ et 248,99 $, ce qui indique que vous économiserez 34,99 $, 17,98 $ ou 19,99 $ en optant pour la déclinaison non-X (basée sur les PDSF dans les slides). Le lancement serait prévu pour le 10 janvier 2023, soit quelques jours seulement après le CES.

Compte tenu des faibles différences de prix, il n’y a pas une tonne d’incitations à opter pour une puce non X, à moins que vous ne cherchiez vraiment à réduire la consommation d’énergie (et donc les températures) et que vous n’ayez aucun intérêt pour l’overclocking. Personnellement, je choisirais une déclinaison X et compenserais le coût supplémentaire en optant pour un boîtier moins cher ou une carte mère de niveau légèrement inférieur qui laisse de côté certaines cloches et sifflets dont je n’aurais peut-être pas besoin.

En parlant de cela, le CES 2023 démarre officiellement le 5 janvier et se termine le 8 janvier à Las Vegas. Avec un peu de chance, AMD, Intel et une foule d’autres fabricants de hardware auront beaucoup de nouvelles à partager à partir de la semaine prochaine.