Les 5 meilleures applications pour féliciter le Nouvel An et accueillir 2023

Avec l’arrivée des fêtes de fin d’année, plus d’un doit être comblé par la façon dont ils vont s’y prendre pour féliciter la nouvelle année à toutes leurs connaissances de manière originale (et non avec le plat message habituel). Si tel est votre cas, nous sommes là pour vous sortir d’un tel problème. Comment? Eh bien, plongez-vous dans les meilleures applications du moment disponibles sur Android et iOS pour souhaiter à tous le meilleur en 2023. Prenez note.

Joyeux Noël heureuse nouvelle année

C’est une application assez populaire. disponible uniquement sur Android, avec lequel vous pouvez créer différents types de cartes pour féliciter les vacances et la nouvelle année. Vous avez des modèles avec des cadres et des autocollants, d’autres prêts à partager et même des cartes avec des dédicaces déjà faites, vous n’avez donc pas trop à vous compliquer la vie. C’est assez simple et il n’a pas de graphismes qui vont vous faire sauter la tête -nous vous le ferons savoir tout de suite-, mais il jouit, comme nous vous l’avons dit, d’une grande popularité et d’un bon score dans l’application android boutique.

Télécharge le: sur Google Play

Bonne année 2023

Une autre application parmi celles qui ne chauffent pas trop lorsqu’il s’agit de choisir son nom. L’application Happy New Year 2023 a une bonne collection d’images festives et de phrases sans fin pour que vous puissiez créer vos propres compositions. Il a trois types de contenu : des phrases dédiées aux amis, des phrases aux membres de la famille et des phrases à dédier à votre partenaire – vous savez, au cas où vous seriez pris à part le 31. Il a une bonne réputation sur Google Play – encore une fois, il n’est disponible que pour la plate-forme Android -, entre autres, parce qu’il a plutôt bien fonctionné les années précédentes (ce qu’ils font, c’est changer la date de début de la nouvelle année).

Télécharge le: sur Google Play

Cadres photo du Nouvel An

Spécialement conçu pour iPad, vous pouvez également l’utiliser sur votre iPhone pour assembler vos plus belles félicitations. Il s’agit d’une application de type collage dans laquelle vous pouvez utiliser différents types de photos pour assembler une salutation originale du Nouvel An avec l’utilisation de nombreux types de filtres différents et de certains paramètres photographiques. Il est facile à utiliser, il ne prend pas beaucoup de place et il est parfait pour obtenir la carte postale idéale dans votre kit pommier.

Télécharge le: dans l’App Store

cadres de bonne année

Une autre application que vous pouvez utiliser sur iPhone. Il s’agit d’une application avec une grande collection de phrases, messages et souhaits de Noël, et dans différentes langues (espagnol, anglais, allemand, français et portugais), au cas où vous voudriez/deviez écrire à quelqu’un qui ne parle pas espagnol. Il dispose d’un outil d’édition dans lequel vous pourrez retoucher les photos, ajouter des textes, changer les cadres… et, finalement, mettre les félicitations à votre goût.

Téléchargez-le : dans store d’applications

Phrases de bonne année

L’une des choses que les gens aiment le plus au cours de la nouvelle année est d’envoyer une phrase profonde qui sert de félicitation et aussi de réflexion pour commencer les 12 prochains mois. Si tel est votre cas, vous pouvez jeter un œil à cette application où vous trouverez des phrases sans fin « pleines de douceur et d’amour » -hé, nous ne le disons pas, mais les créateurs de l’application- pour la vôtre. Il s’agit d’une application conçue pour les téléphones Android dans laquelle chaque image peut être agrandie, installée en fond d’écran ou directement partagée via l’application de votre choix (WhatsApp, Telegram ou autres).

Télécharge le: sur Google Play