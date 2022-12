Le Japon choisit ses Pokémon préférés parmi Pokémon Scarlet et Purple : Tinkaton, Fuecoco…

Pokémon Scarlet and Purple a été l’une des sorties les plus importantes de Nintendo pour la saison de Noël. La neuvième génération tant attendue, inspirée cette fois par la péninsule ibérique, nous a légué un Pokédex régional mêlant grands noms d’hier et nouveautés puissantes. Gamewith, un portail pour les fans japonais, a choisi quels sont les Pokémon préférés au Japon. L’échantillon a obtenu 177 829 votes, il est donc clair où les goûts du point japonais. Nous vous laissons la liste complète ci-dessous.

Les 50 Pokémon préférés des Japonais de Pokémon Scarlet et Purple

1. Tinkaton

2.clodsire

3. Miaowscarade

4. Fuecoco

5. Ceruledge

6. Tatsugiri (forme incurvée)

7.Sylveon

8. Reptalada

9. Lucaire

10. Gardevoir et Mimikyu

11. Koraidon

12. Gengar

13. Sprigatito

14. La motte

15.Umbreon

16.Maushold

17. Miraidon

18.pawmi

19. Glacéon

20. Dragapulte

21.garchomp

22.Hydrhydre

23. Volcan

24. Dracaufeu

25.luxray

26. Paladin de Fer

27. Évoli

28.Skeledirge

29.Quagsire

30. Pikachu

31. Quaquaval

32. Idem

33.Snom

34.Fidough

35. Arcanin

36. Glimmora

37. Fluffmane

38. Petite queue

39. Leafeon

40. Azumarill

41. Goomy

42. Altaria

43. Tatsugiri (forme langoureuse)

44. Ampharos

45.Dragonite

46. ​​​​Zoroua

47. Espeon

48. Zoroark

49.Tyranitar

Il y a plusieurs éléments surprenants dans les résultats. Pour commencer, le favori de cette génération au Japon est Tinkaton, le Pokémon de type Fée et Acier qui apparaît à la suite de l’évolution de Tinkatuff. Son potentiel dans la compétition l’a amené à être l’un des plus choisis par les fans.

Il est suivi par Clodsire, l’évolution Wooper de Paldea, la forme régionale du Pokémon populaire. Ferme le podium Meowscarada la dernière évolution de l’un des premiers Pokémon, Sprigatito. Les légendaires, Koraidon et Miradon, atteignent respectivement les positions 12 et 18. N’oubliez pas que Pokémon Scarlet et Purple est disponible exclusivement sur Nintendo Switch.

Source : Gamewith.jp (via ResetEra)