Avec ce simulateur, vous pouvez planter un astéroïde n’importe où dans le monde

Neal Agarwal a créé Asteroid Simulator, un logiciel qui peut lancer des corps célestes n’importe où sur Terre et estimer les dommages causés par l’impact.

Entrez simplement sur le site Web Neal.fun pour lancer un astéroïde sur Terre. De la science-fiction à l’histoire, les corps célestes tombant du ciel ont un attrait sans fin. Le développeur Neal Agarwal a donc décidé de créer Asteroid Simulator. Pour ne vexer personne, nous avons décidé de nous frapper : nous l’avons testé en lançant un astéroïde au-dessus de la rédaction de Netcost-security.fr à Milan. Et le simulateur d’une extrême précision nous a fourni toutes les données du scénario post-apocalyptique.

« J’ai grandi en regardant des films catastrophes comme Deep Impact et Armageddon, donc j’ai toujours voulu créer un outil qui me permettrait de visualiser mes propres scénarios d’impact d’astéroïdes », a déclaré Agarwal à Gizmodo. « Je pense que cet outil est destiné à tous ceux qui aiment imaginer des scénarios « et si » dans leur tête. »

Comment utiliser le simulateur

Tout d’abord, il est nécessaire de choisir où lancer l’astéroïde, grâce à une grande carte de style Google Earth, il est possible de sélectionner le point d’impact, il peut s’agir d’une ville entière, ainsi que d’une adresse spécifique. Ensuite il faudra choisir le matériau de l’astéroïde, les options sont le fer, la pierre, le charbon et l’or, il est également possible de lancer une comète glacée. Le diamètre, en revanche, peut atteindre une largeur maximale de 1,6 kilomètres. Asteroid Simulator vous permet également de sélectionner la vitesse, entre 1 600 et 400 000 kilomètres par heure, et l’angle d’impact entre 0 et 90 degrés.

Pour lancer l’astéroïde, appuyez simplement sur Entrée. L’explosion apparaîtra à l’écran et, immédiatement après, le simulateur fournira toutes les informations du scénario post-impact. Par exemple, il calcule le nombre de décès en les classant selon leurs causes respectives : onde de choc, tremblement de terre, coup de vent, incendie ou vaporisation. Il indique également combien de personnes seraient blessées et comment, classant les blessures en brûlures, rupture des tympans et lésions pulmonaires. Le simulateur estime également la profondeur du cratère et les dommages causés au milieu environnant.

Le test sur la rédaction de Netcost-security.fr

Nous avons testé le simulateur en lançant un astéroïde de 1,5 km de diamètre à 100 km/h au-dessus de la rédaction de Netcost-security.fr à Milan. Asteroid Simulator a calculé les dégâts et expliqué que l’impact serait équivalent à 1 228 gigatonnes de TNT. Du seul impact direct, 1 983 618 personnes seraient mortes.

Il a également souligné que le vent produit par la chute aurait atteint 139 km/h, plus rapide que les orages sur Jupiter, et que le séisme aurait été ressenti jusqu’à 523 km de distance. Enfin, il nous a rassurés en expliquant qu’un impact de cette ampleur se produit tous les 6,3 millions d’années.

La NASA et la chasse aux (vrais) astéroïdes

Les résultats de la simulation sont proches de la réalité, en effet Asteroid Simulator a été construit sur une base scientifique. Pour y parvenir, les documents de recherche de Gareth Collins et Clemens Rumpf, scientifiques spécialisés sur les possibles impacts des astéroïdes sur la Terre, ont été consultés.

La NASA surveille actuellement plus de 19 000 astéroïdes géocroiseurs. Aucune roche spatiale ne représente actuellement une menace imminente. En 2022, cependant, la NASA a testé avec succès une stratégie de déviation d’astéroïdes pour la première fois à l’aide de son vaisseau spatial DART.