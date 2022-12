Stan Lee, la légende Marvel, en 7 citations pour l’histoire de la bande dessinée

Le 28 décembre est un jour désigné pour les fans de la maison des idées. Stan Lee, la légende de Marvel, aurait 100 ans aujourd’hui. Un événement dans lequel la communauté comique s’empare des réseaux sociaux pour rendre hommage à l’idole de plusieurs générations à travers la planète.

Citations de légende Marvel

Mais on se souviendra de Stan Lee pour d’autres choses que ses caméos dans le MCU, son travail de ligne éditoriale au label ou les personnages qu’il a donné vie. Il y a eu de nombreuses nominations qui resteront dans l’histoire parmi les vétérans de Marvel. De son « Nuff Said » à ses signatures en latin parfait, Lee était un véritable amoureux des petits détails.

Par exemple, il était assez courant pour lui de signer avec un mot latin à la fin de ses interviews ou de ses messages. Excelsior était le plus utilisé, qui en espagnol serait traduit par « Grandeur », bien qu’il ait également utilisé Pax et Justitia, qui dans notre langue serait « Paix et Justice ».

D’autres, en revanche, ont une origine que seuls les plus âgés reconnaîtront. Irving Forbush était un héros qui est apparu dans une parodie qui mettait en lumière de manière satirique l’univers de Marble Comics, la Marvel que nous connaissons tous.

« De face, frénétique ! » | Regardez devant vous, fan ! Vrai Croyant | vrai croyant Au nom d’Irving Forbush ! | Au nom d’Irving Forbush ! « Nuff a dit ! » « Excellent! » | Grandeur! « Pax et Justitia | Paix et justice « Sans prix » | pas de prix

Avez-vous manqué quelque chose du calendrier Marvel Cinematic Universe? Dans ce lien, nous vous disons tout ce que vous devez savoir pour vous tenir au courant (ou faire revivre) la chaîne de super-héros la plus importante sur grand écran. Marvel entre dans une année 2023 passionnante.

Source : Merveille