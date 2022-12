Murkrow s’est faufilé dans la méta de Pokémon Scarlet et Purple pour ces raisons

Avec plus d’un mois sur le marché, il semble que les fondations du metagame et du compétitif dans Pokémon Scarlet et Pokémon Purple soient déjà en place. Cependant, l’un des choix les plus populaires parmi les joueurs surprend : ce n’est ni plus ni moins que Murkrow. Ci-dessous, nous vous expliquons pourquoi il est si puissant. Les apparences sont trompeuses, et beaucoup.

Murkrow est dans la méta de Pokémon Scarlet et Purple et ce sont les raisons

Dans les forums et les différentes communautés Pokémon, ils sont arrivés à la même conclusion au cours de ce mois et demi depuis la sortie de Pokémon Scarlet et Pokémon Purple : Murkrow est une pièce décisive dans toute équipe qui se respecte.

Entrée PokéDex de Murkrow dans Pokémon Scarlet

Les raisons sont très faciles à comprendre : Murkrow peut apprendre Tailwind, un mouvement qui double la vitesse de tous les Pokémon de notre équipe pendant quatre tours. Non seulement cela; sa capacité cachée, Trickster, augmente la priorité de tous les mouvements qui modifient les attributs de Pokémon, tels que Tailwind. Pour faire court: un Murkrow avec Trickster comme capacité peut toujours utiliser Tailwind en premier, et ses effets s’appliquent pendant quatre tours. Faire cela comme première action du premier tour peut décider de combats entiers.

Murkrow peut également apprendre Fog, un mouvement dont l’effet est de réinitialiser toutes les augmentations ou diminutions des attributs de Pokémon pendant le combat. Et cela est particulièrement utile contre Dondozo, un autre des choix les plus courants car l’un de ses builds les plus populaires consiste justement à augmenter ses attributs en plein combat.

Vous vous demandez peut-être pourquoi Murkrow est utilisé à la place de Honchkrow, son évolution, pour cette stratégie ; cela a aussi une réponse. Honchkrow n’a pas la capacité Trickster, donc ce stratagème s’effondre et n’a aucun sens avec lui. Pour atténuer un peu cela, on peut toujours équiper notre Murkrow d’un Minerai Évolutif, qui augmente la Défense et la Défense Spéciale des Pokémon pouvant évoluer.

Murkrow n’est pas exclusif à Scarlet ou Purple et nous pouvons l’attraper sur l’un de ces sites :

Habitats des bourbiers

Comme vous pouvez le voir, il est assez commun, même si nous ne pouvons l’attraper que la nuit.

Dans notre guide Pokémon Scarlet et Purple, nous vous donnons d’autres détails curieux sur ces deux jeux, notamment comment faire évoluer Finizen vers Palafin ou comment faire évoluer Bisharp vers Kingambit.

