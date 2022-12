Nintendo avait prévu une Switch Pro, mais la console a été annulée

Dans le contexte : Depuis le lancement de la Nintendo Switch en 2017, il y a eu des rumeurs et des affirmations selon lesquelles une version Pro améliorée de la console portable populaire était sur le point d’arriver. Cela ne s’est jamais produit, bien sûr, mais un nouveau rapport révèle que le rafraîchissement de la mi-génération était vraiment prévu. Malheureusement, il a fini par être annulé.

Bien qu’elle ne soit arrivée qu’il y a cinq ans, la Nintendo Switch est déjà la cinquième console la plus vendue de tous les temps, malgré les nombreuses plaintes de dérive Joy-Con, ayant déplacé 114,33 millions d’unités. Ce succès a conduit les analystes et les initiés de l’industrie à affirmer qu’une version Pro mise à jour arriverait avec un support 4K, un meilleur processeur que le SoC Tegra X1 vieillissant du Switch, plus de stockage, un écran meilleur et peut-être plus grand, et plus encore.

Le Switch Pro n’est jamais arrivé. Ce que nous avons obtenu à la place était le Switch OLED, qui, tout en offrant plusieurs améliorations par rapport au modèle de base, est plutôt une mise à niveau incrémentielle ; il ne coûterait que 10 $ de plus à fabriquer.

Alors, qu’est-il arrivé au Switch Pro dont beaucoup étaient convaincus qu’il arriverait? Le podcast Digital Foundry Direct Weekly a peut-être fait la lumière sur le mystère. John Linneman dit avoir parlé à plusieurs développeurs qui ont révélé un Switch de mi-génération a été prévu à un moment donné, mais la console ne passe plus.

Linneman suggère que l’annulation pourrait en partie être imputée à la Wii U. La Wii originale était incroyablement populaire lorsqu’elle est arrivée en 2006, vendant plus de 100 millions d’unités, mais le suivi de la Wii U a mal tourné – un peu plus de 13 millions de consoles ont été achetées. Nintendo aurait peut-être voulu éviter qu’une situation similaire ne se produise avec le Switch Pro mis à jour.

Linneman pense que Nintendo lancera une console Switch 2 de nouvelle génération (ou quel que soit son nom), contenant peut-être le SoC Tegra T239 de Nvidia, mais nous n’allons pas le voir en 2023. Et bien que ce successeur soit beaucoup plus puissant, Nintendo sera probablement encore nerveux à l’idée d’avoir un autre échec commercial de style Wii U (et, dans une moindre mesure, GameCube) entre les mains.