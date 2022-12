La console Arduboy Mini 8 bits de la taille d’une pochette d’allumettes dépasse son objectif Kickstarter

En contexte : Êtes-vous fan des consoles au style rétro ? Rejoindre la longue liste d’appareils qui recréent des jeux d’antan est l’Arduboy Mini, un ordinateur de poche Game Boy de la taille d’une boîte d’allumettes de Kevin Bates, qui a créé l’Arduboy original qui s’est avéré très populaire.

Avant de lancer un Kickstarter réussi, Bates a présenté un prototype de l’Arduboy original en 2014. Il s’agissait essentiellement d’un clone Game Boy 8 bits open source de la taille d’une carte de visite (1,6 millimètre d’épaisseur) basé sur un Arduino dépouillé. conseil d’administration, d’où le nom. L’appareil comportait également un contrôleur numérique capacitif à quatre voies, deux boutons, une pile bouton et un petit écran OLED.

L’appareil de suivi, l’Arduboy FX, offrait plus de stockage pouvant contenir 200 jeux. La dernière version, l’Arduboy Mini, réduit la taille à la moitié de celle de l’original (48 x 32 x 8 mm), dispose de plus de stockage que l’Arduboy FX et est préinstallé avec 300 jeux d’inspiration rétro 8 bits open source. créé par les développeurs.

La taille minuscule de l’Arduboy Mini indique qu’il a été réduit au circuit imprimé nu. Il y a un écran OLED 128 x 64, un processeur ATmega32u4 16 MHz, 2,5 Ko de RAM, six boutons et un port USB-C connecté. Il manque un haut-parleur ou une batterie intégrée – les propriétaires peuvent utiliser les contacts de soudure exposés à l’arrière s’ils veulent ces fonctionnalités – mais le Mini peut être alimenté à partir d’une source telle qu’une batterie portable qui se connecte via le port USB-C.

Le Kickstarter de l’Arduboy Mini a dépassé son objectif de 10 000 $ et se situe actuellement à 45 500 $ avec sept jours encore. Vous pouvez pré-commander l’un des appareils pour le prix modique de seulement 29 $ ou acheter un pack de dix pour 240 $, ce qui pourrait être une offre intéressante pour les écoles qui cherchent à enseigner le développement de jeux 8 bits. Il existe également des éditions Graffiti en édition limitée pour 34 $. Le délai de livraison estimé pour l’Arduboy Mini est juin 2023.

Les risques habituels liés au support de projets Kickstarter sont toujours applicables, mais Bates indique que les deux campagnes Kickstarter matérielles réussies précédentes et cinq années d’expérience opérationnelle sont des raisons d’être confiant.