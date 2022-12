Cyberpunk, bullet time et cascades folles dans ce jeu gratuit pendant 24 heures

Nouveau jour, nouveau jeu gratuit proposé par Epic Games Store. La campagne de Noël dans le store du géant après Fortnite permet aux utilisateurs d’obtenir Severed Steel pour toujours. Vous avez jusqu’au 28 décembre à 17h00 (CET) pour effectuer l’échange. Une fois que vous l’aurez fait, il restera lié à votre bibliothèque numérique sans restriction d’aucune sorte.

« Severed Steel est un jeu de tir à la première personne pour un joueur avec un système de cascade fluide, des environnements voxels destructibles, un ralenti go-go et un protagoniste à une main », explique Digerati, l’éditeur du jeu, dans sa description officielle. «Vous êtes le doigt sur la gâchette et la botte à embout d’acier qui affrontent une superstructure pleine de méchants. Enchaînez les cascades de parkour comme la course au mur, la plongée, le retournement et la glissade pour achever tous les ennemis.

Le jeu rappelle inévitablement une sorte de Max Payne et Vanquish à la première personne, avec ses cascades au ralenti, ses cascades impossibles et sa myriade d’armes différentes. L’éditeur promet « une IA dynamique, spontanée qui travaille en équipe » qui permet à deux tournages « de ne pas être identiques ».

Comment télécharger Severed Steel sur PC

Pour télécharger, vous avez besoin d’un compte sur Epic Games Store. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici. Remplissez les différents champs (nom, prénom, nom d’utilisateur, adresse e-mail et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales. Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer le compte. Activez le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous y avez accès, entrez le lien ci-dessus dans cette actualité et échangez votre copie. Si vous n’avez pas le client PC, téléchargez-le sur ce lien. Vous aurez désormais accès à votre bibliothèque de jeux.

Source : store de jeux épiques