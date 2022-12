Le défi viral du Grinch sur TikTok montre (encore une fois) qu’on a perdu la tête sur les réseaux

Nous sommes le 27 décembre et cela indique qu’il reste encore 4 longs jours à l’être humain pour trouver un défi stupide à devenir viral sur les réseaux sociaux. La dernière preuve graphique qu’on n’exagère pas du tout est dans la sensation de Noël du moment sur TikTok : filmer des enfants pleurant d’horreur en regardant le Grinch s’introduire chez eux pour voler leurs cadeaux au Père Noël. ce que tu lis

Le Grinch, le nouveau protagoniste de TikTok

La plateforme asiatique TikTok est sans aucun doute l’un des points chauds lorsqu’il s’agit de générer du viral : la brièveté de son contenu et la majorité de son audience permettent aux choses d’être partagées très rapidement, atteignant dans de nombreux cas leur viralisation. Depuis presque ses débuts, nous avons vu comment cela a rendu populaires toutes sortes de vidéos, de celles qui nous enseignent quelque chose d’utile à d’autres qui posent des défis qui ont littéralement mis en danger la vie de nombreuses personnes (en particulier les jeunes).

Aujourd’hui, nous en apportons un qui, bien qu’il ne tue personne, peut laisser plus d’un traumatisme infantile dans le processus (sans parler de la façon dont les droits des enfants sont violés avec son enregistrement) : il s’agit de faire entrer un Grinch dans votre maison tout en les petits sont dedans et voient comment il prend ses cadeaux du Père Noël. Bien que cela puisse sembler une blague de très mauvais goût -c’est le cas-, plus d’un utilisateur de TikTok a cru qu’il s’agissait d’un drôle de défi et n’a pas hésité à le répliquer à tel point qu’il est la nouvelle mode du moment.

Au cas où vous ne le connaîtriez pas, le Grinch est un personnage fictif (créé par l’écrivain et dessinateur Dr. Seuss) qui est apparu pour la première fois dans le livre pour enfants « The Grinch Who Stole Christmas », publié aux États-Unis en 1957. C’est d’un être vert et poilu, à l’apparence désagréable, qui bien qu’il ait initialement l’intention de voler Noël aux habitants de la ville dans le livre, finit par apprendre le vrai sens de la fête et devient une créature gentille et généreuse. Même ainsi, les petits ont une réticence particulière à son égard et il est souvent présenté comme l’antagoniste du bon père Noël.

Le business des adultes… avec leurs enfants

Bien que la question des adultes qui montrent leurs enfants sur les réseaux sociaux à des fins purement économiques soit encore un débat avec des avis pour et contre -et non, nous n’allons pas nous y attarder aujourd’hui-, dans ces cas là on peut difficilement trouver une raison convaincante pour défendre les vidéos. Comme ils le soulignent dans Forbes, l’un des nombreux utilisateurs qui ont décidé de le faire accumule plus de 14 millions de vues et plus de 2 millions de likes -c’est la vidéo que nous vous avons laissée quelques lignes plus haut-, cependant, en eux seulement vous lisez (évidemment) l’opinion des personnes adultes qui trouvent la situation drôle et pleine d’humour.

La vidéo ci-dessous compte plus de 4 millions de likes et est particulièrement dégoûtante à regarder :

Peut-être que les enfants de la vidéo ont mis beaucoup de temps à voir l’humour de la « surprise » (ou n’ont même pas réussi à le faire), ayant un moment vraiment désagréable qui, selon l’âge, peut entraîner des conséquences indésirables telles que peurs irrationnelles, anxiété ou troubles du sommeil, entre autres. Donc, vous savez, avant de faire peur et de rire de votre enfant devant des millions de personnes, réfléchissez-y à deux fois.