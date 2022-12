Calendrier de la Kings League : date de début, dates, matchs et jours

La compétition hivernale de la Kings League est sur le point de commencer. Le tournoi organisé par Gerard Piqué a déjà défini les 12 équipes qui s’affronteront pour trouver le meilleur groupe de streamers et d’anciens footballeurs. Les participants, tels que Ibai Llanos, DjMaRiio, Iker Casillas et Kun Agüero, entre autres, s’affronteront dès le début de 2023. Nous vous dirons quand cela commencera et quels jours vous attendent.

Calendrier de la Kings League : dates et jours

La Kings League jouera tous les jours tous les dimanches en 2023 jusqu’à la fin, donc le premier week-end de l’année sera celui où la ligue commencera en beauté. La journée d’ouverture aura lieu le samedi 1er janvier à partir de 13h00 (CET). Le dernier jour de la phase régulière devrait se jouer le 19 mars, avec les quarts de finale le 25 mars jusqu’à ce que les quatre derniers commencent un jour plus tard, le 26 mars.

jour 1

Annihilators vs Ultimate Móstoles

El Barrio vs PIO FC

Kunisports vs JIJANTES

Ray Barcelone contre 1K

Saiyans contre Porcin

Los Troncos CF contre l’équipe xBuyer

jour 2

Annihilateurs vs 1K

xBuyer contre Kunisports

Cochons contre troncs

Ray Barcelona contre JIJANTES

Saiyans contre PIO FC

El Barrio contre Ultimate Mostoles

jour 3

Le quartier contre les annihilateurs

Kunisports contre Porcinos

Ray Barcelone contre xBuyer

Saiyans contre Ultimate Mostoles

Los Troncos contre PIO FC

JIJANTES contre 1k

jour 4

1K contre El Barrio

Annihilateurs contre Saiyans

xBuyer contre JIJANTES

Porcinos vs Rayo Barcelone

PIO FC vs Kunisports

Ultimate Móstoles contre Los Troncos

Jour 5

xBuyer contre 1K

Kunisports vs Ultimate Mostoles

Rayo Barcelone vs PIO FC

Saiyans contre le quartier

Les Trunks contre les Annihilators

JIJANTES contre les cochons

jour 6

1K contre les Saiyans

Annihilators contre Kunisports

Le quartier contre les troncs

Cochons contre xBuyer

PIO FC vs JIJANTES

Ultimate Mostoles vs Rayo Barcelone

jour 7

Équipe xBuyer contre PIO FC

Kunisports contre El Barrio

Cochons contre 1K

Ray Barcelona contre Annihilators

CF Trunks contre Saiyans

JIJANTES contre Ultimate Mostoles

8e journée

1K contre les troncs

Annihilators contre JIJANTES

El Barrio vs Rayo Barcelone

PIO FC contre les cochons

Saiyans contre Kunisports

Ultimate Mostoles contre l’équipe xBuyer

jour 9

Équipe xBuyer contre Annihilators

Kunisports contre les troncs

Porcino FC vs Ultimate Móstoles

PIO FC contre 1K

Lightning Barcelone contre les Saiyans

JIJANTES contre El Barrio

jour 10

Annihilateurs vs porcins

El Barrio contre l’équipe xBuyer

Kunisports contre 1K

Saiyans contre JIJANTS

Ultimate Mostoles vs PIO FC

Les Trunks contre le Rayo Barcelone

jour 11

1K contre Ultimate Mostoles

xBuyer contre Saiyans

Cochons contre le quartier

PIO FC contre Annihilators

Ray Barcelona contre Kunisports

JIJANTES contre Los Troncos

Source : Ligue des rois