Les sites de ventes chinois répertorient la Nvidia GeForce RTX 4070 Ti pour plus de 1 000 $

En bref : Pour la deuxième fois cette semaine, des annonces pour le prochain RTX 4070 Ti ont été repérées chez des sites de ventes étrangers, et à des prix bien plus élevés que prévu. Cette fois, certains magasins en ligne chinois ont confirmé qu’ils prenaient des précommandes pour la prochaine entrée de Lovelace, avec des prix tous supérieurs à 1 000 $. C’est plus que le RTX 4080 12 Go à 900 $, que Nvidia a lancé et renommé en RTX 4070 Ti.

Le RTX 4070 Ti ne sera pas lancé avant la première semaine de janvier, la plupart des rumeurs indiquant le 5 janvier comme date de sortie exacte. Il ne reste que neuf jours, c’est pourquoi certains sites de ventes étrangers répertorient déjà, prennent des précommandes et, dans certains cas, vendent les cartes.

Les nouvelles listes proviennent de sites de ventes en ligne chinois, dont Taobao et JD, et couvrent plusieurs cartes partenaires constructeurs AIBs (Partenaires constructeurs) – Inno3D, MSI, Gigabyte et Colorful – ainsi que l’édition du fondateur. Selon les rapports, le prix FE devrait commencer à 7 000 CNY, soit un peu plus de 1 000 $. Les conceptions personnalisées commencent à 7 199 CNY, soit environ 1 033 $, et vont jusqu’à 8 399 CNY (environ 1 206 $) pour l’Inno3D RTX 4070 Ti iChill.

Nous ne connaissons toujours pas le PDSF américain officiel du RTX 4070 Ti. La plupart s’attendent à ce qu’il soit considérablement inférieur aux 900 $ du RTX 4080 12 Go, mais les indications de la Chine ne sont pas bonnes. Le RTX 4080 12 Go a un PDSF de 7 199 CNY dans le pays asiatique, soit à peu près le même prix que les cartes RTX 4070 Ti nouvellement répertoriées.

Les prix de la Chine sont au moins meilleurs que ceux de la Serbie. Les rédacteurs en chef ont noté que les sites de ventes vendent des cartes RTX 4070 Ti dans le pays pour un énorme 1 400 $, quelques centaines de dollars de plus que le PDSF officiel RTX 4080 16 Go. Mais tous les produits technologiques en Serbie se vendent beaucoup plus cher qu’ils ne le devraient : le RTX 4080 coûte souvent 1 700 $, tandis que le RTX 4090 se vend au minimum 2 500 $.

Certaines des caractéristiques du RTX 4070 Ti incluraient un GPU AD104 complet, 7 680 cœurs CUDA, 12 Go de mémoire DDR6X cadencée à 21 Gbps, un bus mémoire 192 bits et 504 Go / s de bande passante. Selon les rumeurs, il comporterait également un TBP de 285 W. Nous devrions connaître tous les détails la semaine prochaine.