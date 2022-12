Il faut une demi-heure pour démarrer Windows 7 fonctionnant sur un processeur 5 MHz avec 128 Mo de RAM

TL; DR : La course à 1 GHz était bien réelle au tournant du siècle. C’était aussi très amusant, se résumant à une photo-finish entre AMD et Intel (le premier a remporté la victoire en quelques jours seulement). De nos jours, vous ne pouvez pas trouver un nouveau processeur de bureau d’AMD ou d’Intel avec une vitesse de fréquence inférieure à 1,6 GHz environ. Mais, vous pouvez sous-synchroniser une puce existante pour qu’elle fonctionne beaucoup plus lentement et c’est exactement ce que YouTuber NTDEV a fait dans sa dernière vidéo.

Dans le cadre d’une quête vers le bas, le YouTuber a réussi à démarrer Windows 7 Ultimate et même à effectuer plusieurs tâches avec plus d’un programme ouvert à la fois. Ce n’est pas aussi glamour que cela puisse paraître, car Windows devait être exécuté en mode sans échec et de nombreuses ressources système devaient être désactivées.

Le tout est exécuté sur une machine virtuelle qui affiche un Pentium-S cadencé à 50 MHz avec 128 Mo de RAM. Une fois complètement démarré (un processus qui prend environ 28 minutes), il est capable d’exécuter des programmes comme le Bloc-notes et un autre qui affiche la vitesse de fréquence actuelle de 5 MHz. Le YouTuber a même pu exécuter le système avec seulement 36 Mo de RAM, mais cela nécessite l’utilisation du fichier de page.

Si vous vous posez la question, Microsoft recommande au moins un processeur de 1 GHz, 1 Go de RAM et 16 Go de stockage pour exécuter Windows 7. NTDEV a déclaré à Tom’s Hardware que son installation utilisait moins de 1 Go d’espace et nécessitait environ 70 Mo de mémoire pendant la démonstration.

Comme on pouvait s’y attendre, le système est douloureusement lent, mais ce n’est pas le plus lent qu’il ait connu. NTDEV a précédemment réussi à faire fonctionner Windows XP à seulement 1 MHz. Cette configuration a pris environ trois heures pour démarrer, a-t-il déclaré.

Le prochain sur la liste des seaux consiste à déterminer comment faire fonctionner Windows 10 ou Windows 11 sur une puce cadencée à moins de 1 GHz.