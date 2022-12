Un streamer termine Super Mario 64 en seulement 20 minutes… en utilisant une seule batterie !

Certains jeux sont éternels et ne cessent de nous étonner… et s’ils ne le font pas, les joueurs oui. L’un d’eux, CZR, un utilisateur de YouTube avec une chaîne discrète d’un peu plus de 4 000 abonnés, a réussi un exploit difficile à répéter, celui de terminer Super Mario 64 en seulement 20 minutes. Cela a déjà du tissu en soi, mais si l’on tient compte du fait qu’il l’a réalisé avec une batterie, alors voyons qui est le courageux qui ose l’imiter.

Un speedrun avec beaucoup de percussions

Super Mario 64 est un jeu très populaire parmi ceux qui s’aventurent dans les speedruns, et déjà le terminer en 20 minutes (moins, 19:48 spécifiquement) est une grande réussite, mais le faire avec autre chose qu’un contrôleur… ouais c’est une autre histoire. Ce n’était en aucun cas la première tentative de CZR, en fait son temps précédent était de 21:09, et il précise qu’il utilise un exploit dans le jeu qui lui permet de sauter la porte des 30 étoiles et de la terminer avec seulement 16, mais nous ne croyons pas que ce soit quelque chose qui nuit à l’exploit.

Ce n’est pas le premier jeu que CZR apprécie avec une batterie, et si nous entrons dans sa chaîne, nous découvrons qu’il a déjà fait de même avec d’autres comme Elden Ring (en battant Margit), The Legend of Zelda : Breath of the Wild ( ! qui se termine en un peu plus de 90 minutes !), Cuphead ou encore Outlast. Cela dit, on fait écho à son dernier exploit, mais ce n’est pas le seul… En fait, comme il l’a lui-même assuré sur Twitter, c’est « le disque dont je suis le plus fier jusqu’à présent », et c’est ça l’obtenir lui a pris ni plus ni moins de deux ans et demi.

Sans aucun doute nous avons en lui un candidat de taille pour l’événement estival Games Done Quick, qui réunit les meilleurs speedrunners du monde à des fins caritatives. Sans aller plus loin, cet événement a permis de récolter l’été dernier pas moins de 3 millions de dollars, qui ont été alloués à Médecins Sans Frontières.