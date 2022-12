Voici quand attendre l’iPad mini 7 et pourquoi une tablette pliable ne peut pas le remplacer

L’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Actu, a publié ce matin de nouvelles prédictions pour l’iPad mini. Après le rafraîchissement majeur de la plus petite tablette d’Apple en 2021, Actu pense que l’entreprise pourrait manquer un lancement en 2023 pour la prochaine génération. Pendant ce temps, il explique pourquoi le premier pliable d’Apple ne remplacera pas le mini.

Actu a partagé ses idées sur l’iPad mini sur Twitter ce matin. Tout d’abord, compte tenu de l’idée de l’arrivée du pliable d’Apple en 2025 qui pourrait remplacer l’iPad mini, Actu pense que « c’est peu probable ».

En avril, Actu a partagé que le premier pliable d’Apple arrivant en 2024 était auparavant une possibilité, mais il est devenu « clair que cette prédiction doit être révisée ». Il a mis à jour cela jusqu’en 2025 au plus tôt pour un iPad pliable ou un iPhone/iPad hybride.

Pour être clair, la prédiction d’aujourd’hui ne dit pas qu’Apple ratera les débuts pliables possibles en 2025, mais qu’elle ne remplacera pas la plus petite tablette d’Apple puisque la première pliable aura « un prix nettement plus élevé qu’un iPad mini ».

iPad mini 7 en 2024 ?

En ce qui concerne le suivi de l’iPad mini 6 révisé, Actu indique que la disponibilité « devrait commencer d’ici la fin de 2023 ou dans 1H24 », ce qui indique qu’il pourrait manquer un lancement à l’automne et la saison des vacances 2023.

La mise à niveau principale sera un nouveau processeur, avec plus de détails peu clairs pour le moment.

Notamment, l’iPad mini est dans une situation plus délicate que jamais avec le nouvel iPad 10 présentant le même design avec un écran plus grand, à un prix plus abordable.

Dans une étude que nous avons vue hier, l’iPad mini ne représentait que 4 % de tous les iPad en cours d’utilisation.

(3/3)

De plus, Apple travaille actuellement sur une nouvelle version de l’iPad mini équipé d’un nouveau processeur comme principal argument de vente, et l’expédition en masse devrait commencer d’ici la fin de 2023 ou en 1H24. — 郭明錤 (Ming-Chi Actu) (@mingchikuo) 27 décembre 2022

