Extrait exclusif d’Operation Fortune : The Great Hoax, le nouveau thriller avec Jason Statham

Operation Fortune: The Big Hoax est un nouveau film d’action-comédie réalisé par Guy Ritchie, qui sortira en exclusivité dans la série de films le 4 janvier. Netcost a eu accès à une petite vidéo exclusive, qui capture l’une des scènes du film, déjà doublée en espagnol.

Dans le clip, que vous pouvez visionner sur ces lignes, on voit le personnage de Hugh Grant en action. Il s’agit d’un milliardaire qui, cigare à la main, accueille des agents infiltrés, un acteur de cinéma qui a fait carrière à Hollywood. Ils sont en Turquie à côté de Sarah Fidel (Audrey Plaza). Une fois arrivés au garage, l’homme riche lui montre une voiture que l’interprète a utilisée dans un de ses films.

Le synopsis : celui des espions et des infiltrés

Jason Statham joue un agent du MI6. Orson Fortune est le responsable d’une équipe qui tente de recruter une grande star de cinéma (Josh Harnett). Le but est pour lui de les aider dans une mission d’infiltration pour traquer et arrêter la vente d’armes technologiques mortelles, contrôlées par le milliardaire Greg Simmonds (Hugh Grant). Audrey Plaza et Cary Elwes complètent le casting.

Operation Fortune: The Great Hoax a été l’un de ces films qui a subi des changements dans le calendrier. Le film était prévu pour une sortie en mars 2022, mais la date de sortie a été repoussée de près d’un an, au début de 2023.

Guy Ritchie revient après Arouse the Fury avec une production dans laquelle il présente à nouveau Jason Statham. Un thriller d’espionnage aux accents de comédie et d’action nous attend, où les riches tirent les ficelles à leur guise. Peuvent-ils arrêter la cupidité de Greg Simmonds ? La réponse, uniquement dans les salles.