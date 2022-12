Programme vacances, chauffage d’appoint, centrale de balcon : voici comment j’économise de l’énergie cet hiver

Nous devons tous économiser de l’énergie cet hiver. Quand je repense à mes mesures, je me dis : cela pourrait en fait être de bons conseils pour tout le monde. C’est pourquoi j’aimerais les partager avec vous ici – mais aussi apprendre de vous comment vous pouvez économiser de l’énergie.

Je vis dans une maison jumelée qui a plus de 30 ans. Il y a 2 ans, notre ancien système de chauffage au gaz a disparu et un nouveau devait être installé. Grâce à cela, je peux désormais contrôler le chauffage via une application et créer facilement des programmes horaires. Je l’utilise pour économiser de l’énergie.

eau chaude toute la journée ? Superflu!

Par défaut, l’eau chaude était annoncée en journée. Mais pourquoi en fait ? Après la douche ou le bain, nous n’avons pas besoin d’eau chaude du robinet, même au bureau à domicile. Le thé est fait dans la bouilloire (toujours seulement la quantité nécessaire). La machine à café, le lave-vaisselle et le lave-vaisselle fonctionnent tous à l’eau froide. Et pour se laver les mains ou rincer une casserole, l’eau qui chauffe le matin est encore assez chaude le soir. Alors maintenant, nous ne chauffons l’eau que le matin. Si l’une des filles est en visite et veut prendre un bain, je peux toujours démarrer rapidement l’eau chaude via l’application.

Expérimentez avec la température

Ici aussi, cela m’aide de ne pas toujours avoir à courir au sous-sol. Je peux baisser la température via l’application ou la régler sur normal au lieu de confort. La plupart du temps c’est suffisant. En fonction de la température extérieure et des jours où ma femme et moi travaillons à domicile, j’expérimente les réglages. Ne réglez le mode confort que le soir ou essayez des horaires différents.

Expérimenter la température de confort

Utiliser le programme vacances chauffage

Aussi dans l’appli : un programme vacances qui arrête tout quand on s’absente quelques jours. Et que je mets maintenant réellement dans la vie de tous les jours au lieu de tout laisser courir. Comme vous pouvez le voir dans la comparaison dans la dernière image ci-dessus, cela a apporté pas mal par rapport à novembre dernier. Le nouveau chauffage fonctionnait déjà.

Améliorez les lampes

Notre ancienne lampe de table à manger, bien que belle, nécessitait une ampoule de 250 W, qui n’était malheureusement pas disponible comme alternative à LED. Une bonne occasion et une bonne excuse pour acheter une nouvelle lampe. Celui-ci dispose désormais de 2 ampoules LED de 21 W chacune comme sources lumineuses. Bien sûr, l’effet d’économie d’énergie ne peut pas être la raison de l’achat, mais c’est au moins un bel effet secondaire.

Démonter les appareils inutilisés

Comme nous ne regardons presque plus la télévision linéaire, j’ai démonté le récepteur satellite et seule notre télévision consomme de l’électricité. À d’autres égards également, il vaut la peine de parcourir l’appartement avec un œil scrutateur et de déterminer quels appareils ou gadgets sont réellement nécessaires.

Dans les chambres d’enfants de la dernière visite, il y a encore l’un ou l’autre bloc d’alimentation dans la prise qui servait à charger le smartphone, mais qui ne consomme plus que du courant de veille. Ce n’est pas beaucoup, mais ce n’est pas nécessaire. Le petit bétail fait aussi de la merde.

Installer une centrale électrique de balcon

La centrale de balcon que j’ai installée fin juin 2022 est probablement la meilleure. Au cours des 4 mois complets de juillet à octobre, j’ai produit environ 265 kWh d’électricité avec. L’électricité que je n’ai pas à payer. Bien sûr, j’ai dû investir en premier, mais à long terme, cela permet probablement d’économiser plus que toute autre mesure. En plus de la production d’énergie, travailler avec la centrale électrique du balcon m’a permis de mieux comprendre la quantité d’électricité utilisée par quel appareil. Avant, l’électricité n’était que de l’électricité.

Au fait, vous pouvez facilement déterminer la consommation d’électricité de votre appareil grâce à notre calculateur de coût d’électricité :

Utiliser la chaleur secondaire, isoler

Il est bien connu que la chaleur monte. Et pour que l’air chaud de notre salon ne parte pas en fumée dans la salle à manger, on tire un rideau. Cela concentre la chaleur dans la pièce où nous sommes assis. Si les bougies brûlent encore tous les soirs, cela crée non seulement une atmosphère chaleureuse, mais réchauffe également la pièce.

Idéal pour chauffer en famille

Cependant, c’est mieux à Noël lorsque tous les enfants sont en visite. Après tout, tout le monde génère de la chaleur. Et lorsque quatre filles rendent visite à ma femme et moi avec leurs amis, nous pouvons baisser le chauffage pour économiser de l’énergie. Mais une telle réunion de famille avec beaucoup de conversations, un volume élevé et beaucoup de préparations consomme naturellement une énergie d’un autre type.

Quels conseils avez-vous ?

Avez-vous des conseils particuliers pour économiser de l’énergie que je n’ai pas encore mentionnés ici ? Dites-moi dans les commentaires ce que je peux faire d’autre pour passer l’hiver moins cher et comment vous économisez de l’énergie !