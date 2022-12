La nouvelle fonctionnalité de revue de l’année de Steam montre vos titres les plus joués en 2022

En bref : vous en avez assez de voir Spotify Wrapped, alias bilan de l’année, publier sur les réseaux sociaux ? Ne préféreriez-vous pas voir le même résumé graphique sur 12 mois appliqué aux habitudes Steam de quelqu’un ? Valve a maintenant accepté avec une toute nouvelle fonctionnalité appelée Steam Reply, qui résume les mesures annuelles telles que les jeux les plus joués, le pourcentage de temps joué, le nombre de réalisations, etc.

Vous pouvez accéder à votre propre test de l’année Steam en accédant à la vitrine via le site Web ou l’application de bureau, en cliquant sur l’onglet Nouveau et remarquable en haut et en sélectionnant l’option Steam Reply 2022. Ou vous pouvez utiliser ce lien direct : https://store.steampowered.com/replay/.

Le résumé commence par les faits marquants du jeu de l’année. Cet écrivain a passé la majeure partie de son temps sur Steam entre Days Gone et Dying Light 2 : Stay Human, que j’étais déterminé à terminer alors même que leur attrait commençait à décliner, Warhammer 40 000 : Chaos Gate – Daemonhunters et Pathfinder : Wrath of the Juste – Édition améliorée. De manière quelque peu surprenante, il n’y a aucune information sur les heures réelles de jeu, bien qu’elles soient disponibles sur la page Steam d’un jeu détenu.

La fonctionnalité montre également comment votre jeu se compare aux autres utilisateurs de Steam, y compris le nombre de réalisations, les jeux joués et les séquences les plus longues. Ailleurs, le graphique en araignée montrant les types de jeux auxquels les utilisateurs ont passé le plus de temps à jouer en 2022 est particulièrement impressionnant.

Comme pour les fonctionnalités d’évaluation annuelle des autres plates-formes, il existe de nombreuses façons de partager les résultats. Utile, il inclut l’option de changer la visibilité de la page de privé à amis uniquement ou public, mais si vous voulez garder les choses privées, il existe plusieurs images formatées spécifiquement pour différentes plates-formes de médias sociaux qui peuvent être téléchargées et publiées.

Les consoles proposent des fonctionnalités de résumé annuelles similaires aux utilisateurs depuis un certain temps : il y a Nintendo Switch Year in Review 2022 et PlayStation 2022 Wrap Up de Sony. Apporter la même chose à Steam sera probablement apprécié par les propriétaires de PC qui cherchent à savoir où est passé leur temps et comment leur jeu se compare aux autres.