Combien as-tu joué sur PC ? Passez en revue votre 2022 avec l’année en revue sur Steam

Valve rejoint la fièvre des résumés annuels. Comme PlayStation l’a fait il y a quelques jours, la société américaine propose à ses utilisateurs de jeter un œil à ce qu’a été son année 2022 sur Steam. Les données qu’il partage vont au-delà du général : vous connaîtrez votre plus longue séquence de jeu, les genres auxquels vous avez le plus joué, votre activité par mois et les appareils que vous avez le plus utilisés, y compris la réalité virtuelle et Steam Deck.

Pour pouvoir voir le vôtre, il vous suffit de vous connecter avec votre compte Steam, soit dans le client pour PC, mobile ou navigateur Web. Sur l’écran principal, vous verrez un onglet appelé « nouveau et notable ». Lorsque vous cliquez, vous verrez une option appelée « Steam 2022 Recap ». Appuyez sur et il sera généré automatiquement. Vous pouvez choisir de le partager avec d’autres à partir d’une option sur le côté droit de la fenêtre principale.

2022, l’année de Valve

Il ne fait aucun doute que l’un des noms de 2022 est Steam Deck. L’ordinateur portable de Valve a permis à la communauté PC de retirer sa vaste bibliothèque du moniteur, de la tour, du clavier et de la souris. Les premières unités sont arrivées au cours des premiers mois de l’année; pendant tout ce temps, l’entreprise a maintenu son engagement envers ses clients de multiples façons.

Au niveau logiciel, il s’est considérablement amélioré. En fait, l’une des mises à jour les plus populaires de sa courte année de vie s’est produite vers l’été. Valve a introduit la possibilité de régler le taux de rafraîchissement de l’écran entre 40 et 60 hz. En abaissant le hertz, nous pouvons non seulement économiser la batterie, mais également améliorer l’expérience lorsque le framerate est proche du premier chiffre. Il est clair que ce n’est que le début.

Source: Soupape