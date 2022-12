Mes favoris de 2022 : Steam Deck et Xbox Game Pass

Mon année 2022 a été vraiment gamer, et c’est drôle parce que c’est l’une des années où j’ai eu moins de temps pour jouer. Cependant, ces deux solutions m’ont permis de profiter de chaque minute disponible, m’offrant de belles propositions et un confort que je recherchais depuis longtemps. et, j’adore le Xbox Game Pass et mon Steam Deck.

Des jeux infinis pour les personnes disposant de peu de temps

Xbox Game Pass m’aide à ne manquer aucune des versions à venir sur Xbox. Il suffit de parcourir leur bibliothèque pour découvrir que tous les 15 jours ils étoffent le catalogue de jeux avec des arrivages vraiment marquants. Cette année, par exemple, j’ai apprécié des jeux comme Vampire Survivors, qui m’ont tenu en haleine pendant des centaines d’heures.

C’est forcément une épée à double tranchant, puisque si vous avez vraiment apprécié un jeu, tôt ou tard il disparaîtra du catalogue, comme cela s’est produit en août avec l’incroyable Hades. Bien sûr, si vous l’avez tant aimé, il est normal que vous envisagiez l’achat, et avec Xbox Game Pass, vous bénéficiez généralement de réductions qui vous invitent à ne pas y penser.

En bref, le Xbox Game Pass me permet d’abuser des essais et des erreurs, c’est-à-dire que je peux essayer de nombreux jeux sans problème, jusqu’à ce que j’en trouve un qui corresponde à mes besoins limités dans le temps. Je ne peux pas approfondir l’histoire d’un jeu, donc je recherche des jeux rapides et amusants.

La meilleure console portable

L’autre grande découverte est le Steam Deck. Cela faisait longtemps que je n’avais pas autant apprécié une console portable. La première chose à noter est que ce n’est pas une console pour tout le monde. Il a tellement de possibilités que ses fonctionnalités s’adressent davantage à des utilisateurs relativement avancés.

SteamOS aide grandement l’expérience utilisateur, mais à de nombreuses reprises, des ajustements et des complications sont nécessaires auxquels de nombreux utilisateurs ne penseraient pas. C’est une console qui m’a permis de jouer à de nombreux jeux depuis mon lit. Returnal à Monkey Island que j’ai rapidement terminé depuis le Steam Deck, et même préparé son arrivée en jouant aux précédents jeux de Monkey Island.

La possibilité d’émulateurs et le catalogue de jeux si bon marché sur Steam en font une plateforme incroyable pour les amateurs de jeux, et sa puissance et sa taille permettent de jouer à de nombreux jeux PC allongé n’importe où, ce qui était auparavant impossible à faire. .

Deux produits que je ne peux pas combiner

Malheureusement, mes deux produits préférés de ce 2022 ne peuvent pas être combinés entre eux, et c’est quelque chose que je demande à 2023. Pouvoir accéder au catalogue Xbox Game Pass depuis un Steam Deck est quelque chose que j’aimerais sans aucun doute voir, car cela me permettrait de profiter du grand catalogue Microsoft sur le meilleur ordinateur portable.