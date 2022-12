Encased est le prochain jeu PC gratuit sur Epic Games Store

Epic Games Store continue de célébrer la magie de Noël. Leur promotion de Noël propose un jeu gratuit tous les jours ; à cette occasion l’élu dans Encased, qui restera disponible jusqu’au 24 décembre prochain à 17h00 (CET). Une fois que vous l’aurez échangé, il vous appartiendra pour toujours, sans aucune restriction d’aucune sorte. Célébrez le réveillon de Noël en créant un jeu.

« Entrez dans l’une des cinq ailes de la société CRONUS, chacune avec ses propres caractéristiques, mécanismes et options de jeu uniques, et embarquez pour un voyage à sens unique à l’intérieur du Dôme à la recherche d’artefacts uniques tout en évitant les radiations, les anomalies et un tas de des créatures qui cherchent à vous tuer », révèle l’éditeur, Prime Matter, dans sa description officielle. « Vous commencerez comme n’importe quel autre employé de l’entreprise, mais vous finirez par être le principal moteur du récit qui couvre les événements avant, pendant et après le cataclysme connu sous le nom de » l’incident « . »

Vous souhaitez tout de même profiter de plus de promotions de ce type ? N’hésitez pas à visiter notre section de jeux gratuits, où nous indiquons en ce moment quels sont les titres qui semblent être ajoutés à votre bibliothèque sans dépenser un seul euro.

Comment télécharger sur PC

Pour télécharger, vous avez besoin d’un compte sur Epic Games Store. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici. Remplissez les différents champs (nom, prénom, nom d’utilisateur, adresse e-mail et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales. Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer le compte. Activez le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous y avez accès, entrez le lien ci-dessus dans cette actualité et échangez votre copie. Si vous n’avez pas le client PC, téléchargez-le sur ce lien. Vous aurez désormais accès à votre bibliothèque de jeux.

Source : store de jeux épiques