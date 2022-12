Giannis Antetokounmpo débarque deux fois sur Fortnite : voici ses deux skins

La prochaine collaboration Fortnite a déjà une annonce et une date de sortie : rien de plus et rien de moins que Giannis Antetokounmpo, un joueur NBA. Et il n’apportera pas un skin, mais deux différents. On vous donne tous les détails juste ci-dessous :

Giannis Antetokounmpo débarque sur Fortnite : tous les détails

Les articles de Giannis Antetokounmpo arriveront dans la boutique Fortnite le 25/12/2022 à 01h00 CET à un prix encore à déterminer. La liste des skins est la suivante :

Skin Giannis Antetokounmpo (comprend différents styles et est réactif lorsque nous atteignons 100 points de bouclier)

Victory Flight Back Bling (réactif comme le skin)

Haches pivotantes pour outils de récolte

Hang Glider Flying Victory (si nous équipons ceci et le sac à dos Flight of Victory, le deltaplane devient le sac à dos)

Emballage de modèle d’Ankara

Art officiel du skin Giannis Antetokounmpo et ses différents styles dans Fortnite

Les objets Giannis Antetokounmpo peuvent être achetés à la fois séparément et dans un lot qui comprend également le graffiti Yoruba Mask.

Art officiel des articles skins de Giannis Antetokounmpo dans Fortnite

Il aura également une seconde skin complètement différente : Giannis Hoplita. Voici tous ses objets :

Skin Giannis Hoplite (comprend différents styles)

Accessoire de sac à dos à boucle de panier

Outil de récolte Diamond Doru

Art officiel du skin Giannis Hoplita et ses différents styles dans Fortnite

Art officiel des articles skins de le skin de Giannis Hoplite dans Fortnite

Et de manière complètement indépendante et en même temps commune aux deux skins, il y a le geste Warm-up :

Illustration officielle de la nouvelle emote d’échauffement de Fortnite

De plus, à partir du 23/12/2022 à 16h00 CET, la Giannis Dream Arena, une nouvelle carte Creative, est disponible sur Fortnite. L’indicatif de l’île est le 9700-3122-7030.

Art officiel de la carte créative de Giannis Antetokounmpo dans Fortnite

Nous mettrons à jour cette actualité ou en publierons une nouvelle avec des informations détaillées sur les prix des articles de Giannis Antetokounmpo lorsqu’ils arriveront dans la boutique Fortnite.

Sources : Epic Games, Fortnite Battle Royale, propre élaboration