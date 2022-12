Facebook gagne en justice contre CasaPound, il peut fermer la page car il « incite à la haine »

En septembre 2019, Facebook a supprimé la page CasaPound. Deux mois plus tard, le tribunal de Rome avait demandé au réseau social de le rouvrir.

Nouvelle peine, nouvelle décision. Le tribunal de Rome a reconnu le droit exercé par Meta de fermer les pages CasaPound Italia ouvertes sur Facebook. Selon les juges de la Section des droits de l’homme et de l’immigration, Meta a le droit de supprimer la page CasaPound sans aller à l’encontre des lois qui protègent la liberté d’expression : « Le discours de haine ne relève pas du champ de protection de la liberté de manifestation de pensée, qui ne peut aller jusqu’à nier les principes fondamentaux et inviolables de notre ordre ».

Ce n’est que le dernier chapitre d’un affrontement qui a commencé en septembre 2019, lorsque Facebook avait décidé d’annuler les pages italiennes de CasaPound et deux de ses représentants les plus importants : Gianluca Iannone et Simone De Stefano. Parmi les pages fermées par le réseau social fondé par Mark Zuckerberg, il y avait aussi celle de Roberto Fiore, liée à la place à Forza Nuova. Le 2 décembre, le tribunal de Rome a jugé la décision de Facebook nuisible à la liberté d’expression et a demandé au réseau social de le rouvrir, sous peine de payer une amende.

« L’obligation légale de Facebook de supprimer du contenu ».

En septembre 2019, l’un des sujets les plus débattus dans la Silicon Valley était la responsabilité des réseaux sociaux dans le partage de contenus violents, surtout s’ils étaient liés aux forces politiques. La sensibilité du public à ces questions avait changé après le scandale de Cambridge Analytica qui a éclaté au début de 2018.

A l’époque Facebook avait justifié la décision de supprimer la page comme suit : « Ceux qui répandent la haine n’ont pas leur place sur nos pages, les comptes que nous avons supprimés violent notre politique de protection de la liberté individuelle ». Cette décision est désormais soutenue par le tribunal, selon lequel Facebook « avait l’obligation légale de supprimer les contenus, obligation également imposée par le code de conduite signé avec la Commission européenne ». Pour le moment, la page CasaPound sur Facebook n’est plus accessible.