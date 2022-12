Pokémon GO célèbre l’arrivée de 2023 avec un grand événement

Pokémon GO rejoint la fête de fin d’année avec le premier événement thématique de cette année 2023. Du samedi 31 décembre 2022 à 20h00 (heure locale) au mercredi 4 janvier 2023 à 20h00 (heure locale) , vous aurez la chance de récupérer des Pokémon costumés, y compris les débuts de Pikachu dans un chapeau de fête.

De plus, l’événement verra l’introduction de la tenue Noctowl du Nouvel An, que vous pouvez obtenir en faisant évoluer une tenue Hoohoot du Nouvel An. Vous trouverez également un défi de collection spécial sur le thème du nouvel an. Pendant la célébration, vous ne devriez pas non plus manquer l’occasion de faire éclore des œufs. Tous ceux que vous mettez dans un incubateur auront besoin de la moitié de la distance pour éclore. D’autre part, les trois premiers que vous mettez à l’intérieur du widget d’éclosion ne nécessiteront qu’un quart de distance.

La boutique payante ajoutera des tenues spéciales, tandis que dans les PokéStops, vous recevrez des autocollants thématiques de cet événement particulier. Comme toujours, les Pokémon accompagnés d’un astérisque auront la possibilité d’apparaître dans une version brillante (variocolor). Commencez 2023 en élargissant votre collection.

Tout le contenu de l’événement du Nouvel An 2023 dans Pokémon GO

nouveau pokémon

Pikachu avec chapeau de fête*

Noctowl avec la tenue du Nouvel An

rencontres sauvages

Pikachu avec chapeau de fête*

Hoohoot avec la tenue du Nouvel An*

Wurmple avec chapeau de fête*

Œufs

7 km

Pichu avec chapeau de fête*

Cléfa*

igglibuff*

Togepi*

Tyrogué*

Smoochum*

Elekid*

Magby*

azuril*

Wynaut*

raids

Une étoile

Bulbasur avec chapeau de fête*

Chapeau de fête Salamèche*

Carapuce avec chapeau de fête*

Pijachu avec chapeau de fête*

Hoohoot avec la tenue du Nouvel An*

3 étoiles

Ratifier avec chapeau de fête*

Nidorino avec chapeau de fête*

Ectoplasma avec chapeau de fête*

Wobbuffet avec chapeau de fête*

5 étoiles

Méga Raids

Source : Niantic