« Vous avez visité des sites pornographiques : payez cette amende ou vous serez jugé », l’escroquerie par e-mail a touché des centaines de personnes

Les rapports enregistrés par les carabiniers se sont chiffrés à des centaines et un petit pourcentage de victimes ont même finalement payé le montant demandé. Récupérer votre argent est possible mais cela prendra encore beaucoup de temps.

La méthode est la même que celle que les capital-risqueurs utilisent pour répartir leurs investissements dans les start-ups : répartir et prier, répartir l’argent et espérer qu’au moins une start-up fonctionne. Seulement ce n’est pas un tour d’investissement mais une extorsion organisée sur tout le territoire italien. Les carabiniers du Groupe des opérations spéciales (Ros) ont arrêté un homme à Parme accusé d’être au centre d’une escroquerie en ligne qui a atteint des centaines de boîtes aux lettres.

Les e-mails envoyés semblaient tous provenir d’un ordre des carabiniers. Ils avaient le logo Arma, des timbres qui ressemblaient à des officiers et du jargon judiciaire. Dans le texte, il était expliqué que celui qui avait reçu l’e-mail faisait l’objet de poursuites judiciaires pour divers crimes. Dans l’ordre : pédopornographie, pédophilie, exhibitionnisme et cyberpornographie. Une fois que l’utilisateur a eu peur, l’arnaque est allée en espèces.

L’e-mail expliquait à la victime que pour tous ces crimes, elle serait bientôt arrêtée, que son histoire serait divulguée à sa famille et aux médias, afin de permettre « à vos proches et à toute l’Italie de voir ce que vous faisiez devant vous ». de l’ordinateur et du téléphone portable ». Le seul moyen d’arrêter tout cela était de payer immédiatement une amende de 5 000 euros à un contre-courant indiqué.

Colonel Luigi Imperatore : « Des centaines de signalements, quelqu’un a payé »

Le colonel Ros Luigi Imperatore a expliqué à Netcost-security.fr que l’e-mail avait atteint des centaines de personnes : « Nous avons enregistré des centaines de signalements de cet e-mail ou de tentatives d’extorsion similaires. Et dans tous ces rapports, nous comptons également une petite fraction de personnes qui ont effectivement payé. Ce phénomène n’est pas seulement italien, il se produit aussi en France depuis quelques années ».

Les personnes qui paient sont avant tout des personnes âgées, peut-être inquiètes que la famille découvre leurs visites sur des portails diffusant de la pornographie, même de manière légale : « Généralement, ils ont peur que leurs proches le sachent et donc paient. Ils ont fait des économies et ont procédé au transfert ».

L’homme qui a été arrêté n’était certainement pas un hacker mais il n’était pas non plus inexpérimenté, il avait déjà des précédents pour des escroqueries similaires et faisait probablement partie d’une organisation plus large. Celui qui payait pouvait récupérer l’argent, mais pas immédiatement : « Maintenant, l’homme arrêté devra suivre sa procédure judiciaire. S’il est reconnu coupable, les victimes pourront exercer des représailles contre lui dans d’autres lieux ».