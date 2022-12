Madison Square Garden utilise la reconnaissance faciale contre un adversaire légal

Une patate chaude : La reconnaissance faciale occupe avant tout un rôle de sécurité, mais une entreprise l’a utilisée contre un adversaire légal. L’incident pourrait alimenter les défenseurs de la vie privée qui ont longtemps critiqué la technologie par souci de la manière dont les organisations pourraient l’utiliser.

Madison Square Garden (MSG) Entertainment a empêché un avocat d’assister à un spectacle avec sa fille parce qu’elle travaille pour une entreprise qui poursuit actuellement l’une de ses filiales. L’épisode a suscité la controverse parce que la société a identifié la mère à l’aide de la reconnaissance faciale.

Lorsque Kelly Conlon a accompagné sa fille lors d’une excursion de Girl Scout au Radio City Music Hall de New York pendant le week-end de Thanksgiving, la sécurité l’a forcée à attendre dehors pendant que les Girl Scouts et les autres parents regardaient le spectacle de Noël. Le propriétaire du Radio City Music Hall, MSG Entertainment, a utilisé la reconnaissance faciale pour identifier Conlon en tant qu’associé de Davis, Saperstein & Solomon – un cabinet d’avocats du New Jersey qui lutte contre une affaire de blessures corporelles contre un restaurant appartenant à MSG.

Conlon n’est pas impliquée dans la poursuite – elle ne pratique pas le droit à New York – mais MSG Entertainment a interdit à toute personne liée à l’entreprise d’assister à des événements dans ses propriétés. La sécurité du music-hall l’a appelée par haut-parleur dès qu’elle a franchi le détecteur de métaux. Étonnamment, le personnel de la salle connaissait le nom et la profession de Conlon avant qu’elle ne puisse s’identifier.

La société affirme avoir informé tous les avocats de Davis de ses règles plus d’une fois, mais un partenaire du cabinet a qualifié la politique de punition collective. D’autres entreprises ont précédemment poursuivi MSG Entertainment pour cette pratique, et Conlon pensait que le Radio City Music Hall lui accorderait l’entrée en raison de l’ordonnance d’un juge dans l’une de ces affaires récentes.

Davis utilise l’incident pour contester le permis d’alcool de l’entreprise, qui l’oblige à admettre des membres du public, sauf risques de sécurité. Bien que la reconnaissance faciale soit principalement annoncée pour identifier les risques de sécurité potentiels, Conlon a déclaré qu’elle n’en posait aucun.

Plusieurs autres groupes ont été confrontés à des refus juridiques et autres concernant la reconnaissance faciale cette année. En février, l’IRS s’est retiré de la reconnaissance faciale pour apaiser les défenseurs de la vie privée. Facebook a commencé à verser des paiements aux résidents de l’Illinois en mai en raison d’un procès en 2015 alléguant que la société avait stocké les scans faciaux des utilisateurs sans autorisation. À peu près au même moment, le bureau du commissaire à l’information du Royaume-Uni a infligé une amende de plusieurs millions à Clearview et lui a ordonné de purger sa base de données de reconnaissance faciale après avoir collecté les données biométriques des citoyens britanniques sans les en informer correctement.