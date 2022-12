Fuite de jeux PS Plus gratuits en janvier 2023 pour PS5 et PS4

Billbilkun de Deadlabs est un utilisateur de longue date qui divulgue infailliblement les jeux PlayStation Plus avant même qu’ils ne soient officiellement annoncés. Et la veille de Noël, en pensant déjà à l’année prochaine, ça n’allait pas être moins : il a déjà sorti les jeux PS Plus gratuits en janvier 2023 pour PS5 et PS4. Nous les passons en revue ci-dessous.

Jeux PS Plus de janvier 2023 avec Star Wars Jedi: Fallen Order et plus

Avec le très attendu Star Wars Jedi : Survivor à l’horizon (arrive sur PC et consoles le 15 mars), il semble que proposer Star Wars Jedi : Fallen Order soit une bonne option pour que les joueurs découvrent le premier volet de la saga, sorti en 2019. Une sorte de metroidvania en 3 dimensions avec une mécanique soulslike.

Un autre nom à prendre en compte sur la liste est Axiom Verge 2, suite de l’un des metroidvania indépendants les plus acclamés de ces dernières années. Dans cette suite, le combat au corps à corps prévaut sur les armes à feu et nous pouvons explorer le monde sous deux angles différents : le physique et le numérique. Dans notre analyse (8 sur 10), nous avons dit qu’il s’agit « d’une valeur sûre pour tout joueur ayant apprécié le titre original. Avec deux volets similaires sur le fond, mais très différents sur le plan des mécaniques, on peut dire que l’on est face à une saga séculaire, qui pourrait bien nous offrir de nouveaux bonheurs à l’avenir. Vous pouvez savoir tout ce qu’il offre dans ce lien.

Enfin, nous ne pouvons pas oublier Fallout 76, le RPG multijoueur de la saga qui, s’il est vrai qu’il est sorti avec divers problèmes, a été peaufiné ces dernières années, car son studio responsable a travaillé sans relâche pour résoudre tous les problèmes. bugs et élargissez le monde du jeu avec de nombreux nouveaux contenus.

Source | billbilkun; par Eurogamer