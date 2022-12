Sam Bankman-Fried sort de prison avec une caution record: combien l’ancien génie de la crypto a payé

Pour le moment, la caution a été garantie par ses parents, deux professeurs de droit qui enseignent à l’Université de Stanford.

Jusqu’au matin du 22 décembre, Sam Bankman-Fried était en prison à Manhattan, New York. Il est l’homme qui a créé et géré FTX pendant des années, ce qui était jusqu’à il y a deux mois la plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaie au monde. Et selon les allégations des procureurs généraux qui s’occupent de son dossier, il est également responsable de l’effondrement de cet échange, de la disparition de milliards de dollars et de ce qui pourrait être la plus grosse arnaque de l’histoire de la crypto.

Maintenant, Sam Bankman-Fried est libre. De Manhattan il retournera en Californie, chez ses parents et c’est là qu’il attendra dans les prochains jours le début du procès qui devrait faire la lumière sur toute son affaire. Sa libération a été possible grâce au versement d’une caution de 250 millions de dollars, garantie par ses parents. Tous deux sont professeurs à l’Université de Stanford.

Que va-t-il arriver dans les prochains jours à Sam Bankman-Fried

Le calendrier des prochaines semaines est déjà assez clair. Sam Bankman-Fried, également connu sous le nom de SBF, retournera en Californie mais devrait comparaître en personne devant les juges de New York le 3 janvier pour les premières étapes du procès.

Dans la maison de ses parents, il devra porter un appareil électronique. Il y a aussi un détail intéressant qui a été noté par The Verge : dans les actes qui définissent la sortie de prison de SBF, il n’y a aucune référence aux limitations de l’utilisation d’Internet. SBF pourrait poursuivre sa tournée d’interviews entamée ces jours-ci.

La valeur du dépôt

D’après un rapport de Bloomberg, nous pouvons lire que la caution avec laquelle l’ancien génie de la cryptomonnaie a été libéré de prison était l’une des plus importantes de l’histoire des États-Unis. Clarifier. Les parents de SBF n’ont pas payé toute la caution et la maison qu’ils ont mise en garantie, une résidence à Palo Alto, n’atteint pas cette valeur.

Bloomberg explique qu’une caution de ce type sert plus qu’autre chose à déterminer l’ampleur financière du préjudice dont un prévenu est accusé. C’est en tout cas l’une des cautions les plus élevées de l’histoire des États-Unis. Cependant, le record appartient toujours à l’héritier immobilier Robert Durst : 3 milliards de dollars pour une accusation de meurtre.