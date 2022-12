Avatar 2 : James Cameron affirme avoir cracké le code pour utiliser le HFR de manière optimale

Avatar : The Sense of Water a réussi à pousser l’utilisation de CGI au cinéma à la limite, réalisant une section audiovisuelle de scandale à tous les niveaux. Tout cela après des années de travail de post-production et l’application de techniques que l’équipe de James Cameron a su faire évoluer en faveur de la fidélité visuelle, avec la 3D-HFR comme outil principal. Et c’est que selon le cinéaste lui-même, ils ont réussi à déchiffrer le code pour utiliser de manière optimale le soi-disant High Frame Rate; C’est ainsi que le média Yahoo UK l’a rapporté après s’être entretenu avec le réalisateur d’Avatar 2.

Fréquence d’images élevée au profit d’une 3D plus réelle

Ainsi, la technique cinématographique connue sous le nom de High Frame Rate – c’est-à-dire des images avec une fréquence d’images par seconde plus élevée que d’habitude, dans ce cas, de 24 images par seconde à 48 – n’est pas nouvelle, mais selon Cameron, ils ont réussi à déchiffrer le code qui leur a permis de l’utiliser au mieux dans Avatar : le sens de l’eau : « Je ne le vois pas comme un format. Ce n’est pas un format comme le 70 mm. C’est un outil, un outil créatif. Je pense que je l’ai. Je pense que nous avons trouvé l’équilibre », commente le réalisateur.

« La règle était que chaque fois qu’ils allaient sous l’eau, c’était 48 images. boom. Certaines scènes de vol et panoramas de scènes profitent de 48 images. S’il ne s’agit que de personnes assises en train de parler ou de se promener en train de parler, avec des images qui évoluent relativement lentement, ce n’est pas nécessaire. En fait, c’est même parfois contre-productif, parce que ça a l’air trop fluide, non ? L’astuce consistait donc à déterminer quand l’utiliser et quand ne pas l’utiliser », poursuit Cameron.

A tel point que l’utilisation du HFR a servi à l’équipe d’Avatar 2 pour proposer des images stéréoscopiques plus réalistes et immersives, bien qu’ils reconnaissent que dans les projections 2D ce n’est pas très bénéfique : « La seule chose que je pourrais dire de manière assez définitive, c’est que le 48 les cadres ne font pas beaucoup de bien pour un film 2D. Tout tourne autour de la création d’une meilleure expérience 3D. Parfois, la détection des contours que notre cerveau essaie de faire pour déchiffrer l’image composite provoque un effet stroboscopique qui s’écrase dans notre cerveau. Nous voulions nous débarrasser de cela pour faire une meilleure expérience 3D », conclut James Cameron.

