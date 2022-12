macOS Ventura : comment partager des onglets et collaborer avec d’autres dans Safari

Netcost-security.fr vous est proposé par CleanMyMac X, l’utilitaire tout-en-un qui peut vous aider à garder vos Mac propres, rapides et protégés en quelques clics. Essayez-le gratuitement ou passez à l’expérience complète.

Safari dans macOS Ventura permet de partager des groupes d’onglets avec d’autres. C’est un excellent moyen de garder les choses organisées lorsque vous planifiez un voyage, travaillez sur un projet de groupe et plus encore. Voici comment configurer et utiliser les groupes d’onglets partagés.

Safari est le navigateur Web d’Apple disponible sur tous ses systèmes d’exploitation, soigneusement conçu pour Mac, iPhone et iPad pour des performances, des fonctionnalités et une intégration étroite avec iCloud. Les groupes d’onglets s’appuient sur le service iCloud pour la synchronisation.

L’année dernière, avec macOS Monterey et iOS 15, les groupes d’onglets vous ont permis d’organiser plus facilement vos onglets et de rendre ces groupes disponibles sur tous vos appareils personnels. Nouveau dans macOS Ventura, Safari offre de nouvelles façons de collaborer avec les autres. Vous pouvez désormais partager vos groupes d’onglets avec d’autres personnes et synchroniser les modifications entre tous les utilisateurs invités.

Comment créer un groupe d’onglets

Tout d’abord, avant de pouvoir partager un groupe d’onglets avec d’autres personnes, vous devez d’abord en créer un. Pour récapituler : un groupe d’onglets est un ensemble distinct d’onglets qui persistent dans Safari. Vous pouvez basculer entre plusieurs groupes et revenir ultérieurement à vos ensembles d’onglets.

Vous pouvez créer un nouveau groupe d’onglets dans Safari sur Mac en sélectionnant « Fichier » -> « Nouveau groupe d’onglets ». Donnez au groupe d’onglets un nom mémorable approprié. Vous pouvez déplacer les onglets existants que vous avez ouverts en cliquant avec le bouton droit sur un onglet et en sélectionnant « Déplacer vers le groupe d’onglets » -> [Tab Group Name].

Comment envoyer rapidement une liste de liens d’onglets à quelqu’un d’autre

Si vous n’avez pas besoin des nouvelles fonctionnalités de collaboration et de synchronisation en temps réel, vous pouvez rapidement partager un instantané statique de votre groupe d’onglets en partageant une liste de liens. Pour ce faire, faites un clic droit sur le groupe d’onglets dans la barre latérale et cliquez sur « Copier les liens ». (Dans Safari sur iOS, vous pouvez afficher les groupes d’onglets à partir de l’écran de présentation et appuyer longuement pour trouver l’action Copier les liens.)

Cela copie une liste à puces de liens vers votre presse-papiers. Vous pouvez ensuite envoyer un e-mail ou ouvrir n’importe quelle application de messagerie, et simplement coller cette liste de liens dans l’application dont vous avez besoin.

Que pouvez-vous faire avec un groupe d’onglets partagés ?

Si vous souhaitez aller au-delà d’une liste statique de liens, les groupes d’onglets partagés sont la réponse. Un groupe d’onglets normal se synchronise sur tous vos appareils personnels avec iCloud. Un groupe d’onglets partagés étend ce concept. Un groupe d’onglets partagés étend cela en rendant ces mêmes onglets également disponibles pour d’autres personnes, comme vos amis ou collègues de travail ou toute personne que vous choisissez d’inviter.

Dans le cadre du groupe partagé, les nouveaux onglets que vous ajoutez apparaissent automatiquement à tous les autres. Les autres participants peuvent également ajouter des onglets au groupe afin que vous puissiez les voir. C’est un excellent outil pour planifier un voyage en famille, suggérer des recettes pour le dîner ou collaborer avec des collègues sur un projet de travail.

Comment créer un groupe d’onglets partagés

Commencez avec un groupe d’onglets personnel. Pour le rendre partageable, ouvrez la barre latérale Safari et cliquez avec le bouton droit sur le groupe d’onglets que vous souhaitez partager. Sélectionnez » le groupe d’onglets ». Cela ouvrira un menu de partage.

Safari vous invitera d’abord à partager avec des contacts via Messages. Cependant, une fois le groupe d’onglets partagé, vous pouvez ouvrir le menu de collaboration nouvellement révélé et simplement trouver un lien d’invitation à partager. Il s’agit d’un lien spécial sur lequel n’importe qui peut cliquer pour rejoindre le groupe d’onglets. (Remarque : cette fonctionnalité ne fonctionne qu’avec les utilisateurs de Mac, iPhone et iPad exécutant respectivement macOS Ventura, iOS 16 ou iPadOS 16.)

Un indicateur indique qui d’autre consulte actuellement un onglet dans votre groupe d’onglets

Pendant que le groupe d’onglets partagés est actif, n’importe qui dans le groupe peut afficher, ajouter ou supprimer des onglets dans le groupe. Safari affichera un indicateur d’avatar de badge dans la bande d’onglets lorsqu’une autre personne le consulte activement. Des bannières de notification apparaîtront également pour vous informer de l’activité dans le groupe d’onglets.

Comment gérer et mettre fin au partage d’un groupe d’onglets

Le créateur du groupe d’onglets partagés est considéré comme le « propriétaire » ; seul le propriétaire peut gérer qui a accès au groupe d’onglets. En tant que propriétaire, cliquez sur l’élément de menu Groupe d’onglets partagés dans le coin supérieur droit de la barre d’outils. Cliquez sur « Gérer le groupe d’onglets partagés ». Vous pouvez inviter plus de participants, révoquer l’accès de certains participants et démarrer rapidement une conversation de messagerie de groupe ou un appel FaceTime. Les groupes d’onglets partagés fonctionnent parfaitement avec les fonctionnalités FaceTime SharePlay.

Lorsque vous avez terminé et que vous êtes prêt à terminer la collaboration, appuyez simplement sur le bouton Arrêter le partage pour transformer votre groupe d’onglets partagés en un groupe d’onglets personnel privé. Lorsque cela se produit, tous les autres participants perdent entièrement l’accès au groupe d’onglets.

