Génie et figure : Hideo Kojima veut continuer à faire des jeux après sa mort

L’industrie du jeu vidéo est composée de toutes sortes de développeurs, et certains brillent de leur propre lumière non seulement pour leur travail, mais pour leur charisme et le fait qu’ils contribuent au médium avec des propositions qui ont tendance à se démarquer de l’habituel. L’un d’eux est Hideo Kojima, responsable d’œuvres comme Snatcher, Metal Gear Solid et Death Stranding, entre autres. Il n’est pas rare de le voir dire des choses qui attirent l’attention, et la dernière n’a laissé personne indifférent : continuer à faire des jeux après sa mort ? Pourquoi pas?

Dans une interview accordée à IGN, il a été interrogé sur la possibilité d’ouvrir la voie à Kojima Productions pour les 50 ou 100 prochaines années, ce à quoi le Japonais a répondu comme lui seul le sait : « C’est une bonne question et je n’ai jamais vraiment pensé à ce sujet. . Je continuerai à diriger tant que je serai ici, et ensuite je deviendrai probablement une IA. [Inteligencia Artificial] et je resterai J’imagine que je continuerai à collaborer avec les autres et à apporter de nouvelles idées quand je serai une IA. »

Les extravagances de Kojima

Tout le monde sait que le créatif aime aller au-delà de la logique et proposer aux joueurs des idées nouvelles et surprenantes. Sans aller plus loin, certaines de ses décisions ont réussi à transcender et à rester dans la mémoire de chacun, comme la bataille contre Psycho Mantis dans Metal Gear Solid, dans laquelle le boss a pu lire dans nos pensées grâce à un système qui a détecté les fichiers de sauvegarde de notre carte mémoire.

Quelque chose de similaire, encore plus particulier si possible, est un certain combat dans Metal Gear Solid 3: Snake Eater, dans lequel l’ennemi présente un âge avancé et avant lequel, si nous sauvegardons le jeu et attendons quelques jours, il est possible de trouver qu’il est mort de cause naturelle. Il y a des années, Kojima a déclaré que c’était l’un de ses moments préférés parmi tous les jeux vidéo qu’il avait conçus.

Et dans son prochain projet avec Microsoft, il semble qu’on puisse s’attendre à des choses comme ça, puisque d’après ce qu’il a déclaré, il semblerait que certaines entreprises « aient pensé qu’il était fou » en lui présentant leurs idées. Il ne mentionne pas les noms de ces sociétés, mais précise que ce n’était pas le cas chez Redmon, d’où sa décision de travailler avec elles. Nous ne savons toujours pas ce qu’il prépare, mais nous sommes sûrs qu’il ne laissera personne indifférent.

