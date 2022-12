Ils calculent combien de temps nous devrions investir dans World of Warcraft pour être gratuits avec Diablo 4

Le farm, cette tactique tellement rentable dans certains jeux vidéo qu’elle peut devenir un vrai cauchemar si on ne sait pas s’arrêter à temps. C’est le cas du déverrouillage des skins dans Overwatch 2, un processus qui peut nous prendre très, très longtemps ; Cependant, il y a quelque temps, nous avons entendu parler d’une méthode très efficace qui visait à accélérer une tâche aussi fastidieuse, tout cela grâce à World of Warcraft. Eh bien, grâce au MMORPG populaire de Blizzard, nous pouvons également obtenir gratuitement Diablo 4, l’une des prochaines versions de la société. C’est ainsi que le portail allemand Mein-MMO l’explique, donnant les clés pour mettre la main sur le prochain opus de Diablo rien qu’en jouant à World of Warcraft. Et nous n’aurons pas besoin d’autant de temps qu’il n’y paraît.

Si vous êtes un joueur régulier de WoW, vous avez un prix

Ainsi, et grâce à cette méthode, nous pourrons nous procurer gratuitement Diablo 4 lors de sa sortie à l’été de l’année prochaine via Battle.net si nous consacrons quelques heures à World of Warcraft ; et ils sont moins nombreux qu’il n’y paraît au premier abord. L’astuce consiste à accumuler des Tokens pouvant être achetés sur l’hôtel des ventes World of Warcraft, une monnaie dont la valeur peut varier en fonction de la demande mais qui reste assez stable dans le temps.

Les jetons sont gagnés en accomplissant des quêtes quotidiennes ou en fabriquant des matériaux rares à vendre dans des maisons de vente aux enchères en jeu, entre autres activités. En conséquence, ces jetons peuvent être investis pour obtenir un mois de temps de jeu dans World of Warcraft ou échangés contre 13 euros qui s’ajoutent ensuite à notre compte Battle.net. Au total, et selon le portail Mein-MMO, avec la valeur actuelle du Token il nous faudrait environ 16 heures de jeu pour obtenir un total de 1 644 000 pièces d’or, soit l’équivalent de 6 Tokens.

Avec ces 6 jetons, nous pourrions acquérir la version standard de Diablo 4 sur Battle.net, car ils équivaut à peu près aux 69,99 euros que vaut le jeu sur ladite plate-forme pour PC. Pour les versions Deluxe et Ultimate, nous aurions besoin de 7 et 8 jetons, respectivement, l’équivalent de 19 et 21 heures de jeu. En fait, ce n’est pas tant que ça et nous avons encore du temps jusqu’en juin 2023, date à laquelle Diablo 4 sortira.

Source | Mein-MMO