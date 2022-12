Copier des Blu-ray et des DVD : Voici comment cela fonctionne sans aucun problème

Un déménagement était imminent – et mes DVD et Blu-ray ne devraient enfin plus prendre la poussière sur les étagères du nouvel appartement. Afin de pouvoir toujours accéder à mes films à tout moment, je cherchais un moyen simple de les numériser.

Il y a cette façon – bien que vous ayez besoin d’un peu de technologie et de beaucoup de temps. Vous n’avez pas à vous soucier de la protection contre la copie et vous pouvez constituer une bibliothèque multimédia numérique de manière fiable.

Contenu:

« Rip » DVD et Blu-ray ?

La plupart des utilisateurs assimilent encore la copie de films à partir de Blu-ray ou de DVD à une « extraction ». « Extraire » un disque de film indique accéder directement aux fichiers stockés, les copier sur un lecteur, puis les convertir dans un autre format.

Le problème : la grande majorité des disques sont protégés contre la copie. Cela bloque entièrement le processus de copie ou rend certains fichiers illisibles. Même si la protection contre la copie ne prend pas effet lors de la transmission, il y a un problème juridique : vous n’êtes pas autorisé à copier le film.

Selon la loi, il est illégal de contourner la protection « efficace » contre la copie de cette manière. Ce que indique exactement ce « efficace » est encore un sujet de débat aujourd’hui. Parce qu’il n’y a jamais eu d’affaire judiciaire à cet égard et cela a permis une juridiction sécurisée.

Mais il existe un moyen légal : copier le film sur un périphérique de stockage pendant la lecture. À première vue, c’est plus fastidieux qu’une copie de données. Mais cette méthode met chaque film sur disque de manière fiable et légale sans hésitation.

Copie légale

La principale différence est qu’avec cette méthode, vous ne touchez pas les données sur le disque, vous puisez dans le signal audio-vidéo. Cela serait problématique dans la mesure où pratiquement tous les lecteurs DVD/Blu-ray utilisent HDCP (High Definition Copy Protection) pour empêcher une telle copie.

Le lecteur de film fournit au signal audio-vidéo un identifiant que seuls les appareils tels que les téléviseurs HD avec une entrée HDMI peuvent résoudre à nouveau. Si l’appareil ne peut pas décoder HDCP, l’écran reste noir. Cependant, il existe un élément matériel qui contrecarre cette contrainte : un simple répartiteur HDMI.

Petite boîte, grand effet ! Le répartiteur HDMI supprime le HDCP. (Photo : Manhattan)

Les petits gadgets qui bouclent un signal d’entrée vers deux périphériques de sortie ou plus sont généralement trop « stupides » pour transmettre le HDCP. Si vous fixez un tel appareil entre l’appareil de lecture et l’appareil de réception, le signal est encodé à mi-chemin. Le téléviseur/moniteur l’émet toujours.

On profite de cette propriété en plaçant une carte de capture juste derrière le splitter, qui capte l’audio/vidéo et l’enregistre sur un stockage externe (carte microSD, disque dur).

Vous en avez besoin pour copier

Faisons le tri jusqu’ici. Pour extraire un film d’un Blu-ray ou d’un DVD, vous avez besoin de :

Un lecteur DVD/Blu-Ray (lecteur, PlayStation 4/5 ou Xbox One/Series X)

Un répartiteur HDMI

Un enregistreur d’enregistrement – de préférence AVerMedia Ez Recorder 330

Un périphérique de sortie (moniteur TV) pour visualiser la progression.

4 câbles HDMI

L’EzRecorder 330 d’AVerMedia est parfait pour copier des films.

Logiquement, vous avez toujours besoin des disques de film que vous souhaitez copier. Une fois que vous avez tout réuni, vous pouvez commencer à construire.

Construire la configuration

La configuration peut sembler complexe en raison des nombreux câbles – mais la structure de base est plus simple que prévu :

Tout d’abord, connectez la console de jeu ou le lecteur de disque au répartiteur HDMI à l’aide d’un câble HDMI. De là, un autre câble HDMI entre dans l’AVerMedia EzRecorder 330.

Vous l’attachez à votre téléviseur ou moniteur avec un autre câble afin de naviguer dans les menus ou de surveiller la progression de la copie.

Comment copier vos films

Si tous les câbles sont correctement branchés et que tous les appareils sont alimentés, démarrez le lecteur DVD/Blu-ray, puis le séparateur et enfin l’AVerMedia EzRecorder 330.

La configuration de la copie semble sauvage au premier abord, mais elle est en fait assez simple.

Si l’enregistreur émet correctement le signal d’image et de son, insérez un disque dans votre appareil de lecture. Attendez que l’écran principal apparaisse, définissez la piste audio et la version du film si nécessaire et démarrez le film.

En même temps que le film démarre, vous appuyez sur le bouton d’enregistrement à l’avant de l’EzRecorder 330 – il est maintenant temps d’attendre. Lorsque le film se termine, vous arrêtez l’enregistrement en appuyant à nouveau sur le bouton d’enregistrement.

Si vous plongez un peu plus dans les menus, vous pouvez également régler la qualité. D’après notre expérience, le niveau le plus bas est suffisant ici, dont la qualité d’enregistrement est tout à fait suffisante pour une lecture régulière.

Quels sont les avantages de cette méthode ?

Vous ennuyez-vous avec des secteurs défectueux sur le disque et une mauvaise protection contre la copie ? Il s’avère que, de la manière présentée ici, vous copierez certainement n’importe quel film sans problème. Pour notre test, ce sont 80 films que nous avons jetés sur disque. Il n’y a jamais eu de difficultés.

Notre panel de test avec 80 films.

À la fin de chaque processus de copie, il y a un fichier de film qui met les services de streaming tels que Netflix, Amazon Prime ou Disney+ dans l’ombre en termes de qualité. Le noir reste noir, les contours sont nets et le son est en haute résolution. Étant donné que les fichiers peuvent être stockés sur n’importe quel disque dur ou clé, vous pouvez réduire correctement la collection de films.

Pris individuellement, les films ne sont pas trop gros. Ainsi, « Zero Dark Thirty » est livré avec un temps de lecture de 2h30 en résolution 1080p sur 18,5 Go. C’est plus qu’un DVD peut contenir, mais moins que la quantité de données sur un Blu-ray. Si vous souhaitez réduire la taille, vous pouvez utiliser le convertisseur de média gratuit Super.

Une fois maîtrisé, cet outil puissant convertit les fichiers de manière fiable et gratuite.

Réduisez les fichiers vidéo avec le Super Media Converter gratuit. (Avec le matériel d’eRightSoft)

Un autre avantage est la création de votre propre médiathèque. Si vous enregistrez les films sur un NAS de QNAP ou Synology, selon le modèle, il est possible de diffuser le film dans le réseau domestique sur un smartphone, une tablette ou une smart TV. Avec vos propres films dans le catalogue et une application comme Plex, vous disposez rapidement de votre propre médiathèque indépendante.

Il y a quand même quelques inconvénients…

Aucun processus n’est sans inconvénients – dans ce cas, la copie prend exactement le temps de défilement du film. Pour les superproductions cinématographiques et les films autonomes, cela n’a pas d’importance. Dans les émissions avec de nombreux épisodes et saisons, il peut être ennuyeux de démarrer et d’arrêter constamment l’enregistrement, de passer à l’épisode suivant et de tout recommencer.

Les vrais cinéastes devraient également tourner le nez au nombre d’images par seconde. Les films tournent généralement à 24 images par seconde, tandis que l’AVerMedia EzRecorder 330 enregistre toujours à 60 images par seconde. La lecture ne souffre pas de la fréquence d’images plus élevée, mais les fichiers sont toujours un peu gonflés.

Les films de cinéma fonctionnent avec une fréquence d’images relativement faible. (Photo : Tima Miroshnichenko / Pexels)

De plus, le fait que vous ne puissiez enregistrer qu’une piste audio synchronisée va à l’encontre de la commodité des services de streaming et des vrais disques. Avant l’enregistrement, vous devez décider si vous souhaitez le doubler et, si nécessaire, activer ou désactiver les sous-titres. Dans le fichier final, un changement n’est pas possible – après tout, vous ne récupérez que ce qui doit aller au téléviseur.

Cependant, les quelques inconvénients ne compensent pas les nombreux aspects positifs de la copie. Vous gagnez de la place chez vous avec la copie de disque, vous avez toujours le film prêt à être appelé sur une clé, un disque dur ou un NAS et vous battez les services de streaming établis en termes de qualité. Tout ce que vous avez à apporter est un peu d’argent et de temps.