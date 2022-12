Une proposition de loi pourrait imposer des batteries remplaçables dans les téléphones – dans l’UE

Avant-gardiste : vous vous souvenez de l’époque où les batteries amovibles étaient une fonctionnalité standard sur les téléphones ? C’est un spectacle assez rare de nos jours, mais suite au succès de l’USB-C comme format de charge standard pour les appareils, l’UE fait pression pour que les batteries des gadgets électroniques soient facilement remplaçables.

Après avoir plaidé en faveur d’une solution de charge universelle pendant plus d’une décennie, la Commission européenne a voté en octobre à une écrasante majorité en faveur d’une législation qui verrait tous les téléphones, tablettes et autres petits appareils électroniques vendus dans la région dotés de ports USB-C d’ici 2024. Le Conseil européen a approuvé le mandat quelques semaines plus tard, et il a récemment confirmé la date limite du 28 décembre 2024, avec des ordinateurs portables donnés jusqu’au 28 avril 2026.

Alors que la plupart des téléphones (à l’exception des iPhones) utilisent l’USB-C, PocketNow a repéré une autre loi proposée par l’UE qui aurait un impact sur plus qu’Apple : le Parlement et le Conseil de l’UE sont parvenus à un accord provisoire pour réviser les règles de l’UE sur les batteries portables. Essentiellement, ils doivent être plus faciles à retirer et à remplacer dans des appareils tels que les téléphones, et les consommateurs doivent être mieux informés.

Comme pour le mandat USB-C, la loi sur les batteries est conçue pour réduire les déchets électroniques, en partie en augmentant la réparabilité des appareils et en prolongeant leur cycle de vie. De plus, les entreprises seront légalement tenues d’accepter et de recycler les piles usagées et devront couvrir les frais de collecte desdites piles.

« Les objectifs de collecte sont fixés à 45% d’ici 2023, 63% d’ici 2027 et 73% d’ici 2030 pour les batteries portables, et à 51% d’ici 2028 et 61% d’ici 2031 pour les batteries LMT », précisent les mesures du règlement. « Des niveaux minimaux de cobalt récupéré (16%), de plomb (85%), de lithium (6%) et de nickel (6%) provenant des déchets de fabrication et de consommation doivent être réutilisés dans de nouvelles batteries. »

Les fabricants d’appareils auront amplement le temps d’apporter des modifications si cela devient une loi : l’exigence n’entrera en vigueur que 3,5 ans après l’approbation formelle de l’accord par le Parlement et le Conseil.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler des intentions de l’UE de ramener les batteries de téléphone remplaçables. Le projet de plan a été présenté en 2020, et il semble avancer lentement mais sûrement.

Alors que de nombreux consommateurs accueilleront probablement favorablement le retour des batteries amovibles dans les téléphones (de toute façon dans l’UE), les fabricants ne seront probablement pas satisfaits de la loi et souligneront les avantages des unités scellées, telles qu’une meilleure étanchéité et des batteries plus grandes. Attendez-vous à ce que certains tentent de contourner la loi en indiquant leurs propres programmes de réparation/remplacement.