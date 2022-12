L’édition Firefly de The Last of Us Part I arrive en Europe et est maintenant disponible en précommande

The Last of Us Part I est arrivé en Europe sans l’édition Firefly, mais Sony Interactive Entertainment prévoit de le sortir sur le Vieux Continent. En fait, il est déjà possible de réserver via PlayStation Direct — boutique en ligne non disponible en France. Son prix? 109,99 euros, selon le site officiel allemand. Netcost a contacté PlayStation pour confirmer s’il peut être acheté ici, bien que nous attendions toujours une réponse officielle.

L’édition Firefly devrait être lancée le 26 janvier. Lors de sa sortie aux États-Unis, les unités ont volé comme des lucioles, en un clin d’œil. Et que comprend-il exactement ? Nous le détaillons ci-dessous

The Last of Us, partie I, édition Firefly. Qui vient?

Steelbook exclusif

The Last of Us Comics : American Dreams 1-4 (avec de nouvelles couvertures)

Augmentation de la vitesse de fabrication

Augmentation de la vitesse de guérison

Augmentation de la vitesse de rechargement du pistolet 9 mm

Plus de capacité pour le fusil

Modificateur de gameplay des flèches explosives

mode course rapide

Filtre de tramage punk

Six apparences d’armes

The Last of Us Part I est un remake du classique PS3, un jeu développé à partir de zéro pour la console de nouvelle génération de Sony qui ne sortira pas uniquement sur PS5. Sony a révélé que le titre était également en développement pour PC, bien qu’aucune date n’ait été initialement précisée. Aux Game Awards 2022, ce mystère a été éclairci : à partir du 3 mars, nous pouvons en profiter à la fois sur Steam et sur Epic Games Store.

Ceux qui souhaitent se procurer une copie numérique de The Last of Us Part I peuvent profiter de l’offre PS Store (59,99 euros). La suite a une remise beaucoup plus agressive, car elle ne coûte que 9,99 euros dans la boutique numérique PlayStation.

La série HBO mettra en vedette les mêmes acteurs de doublage en espagnol.t

Source | PS Direct