La voix de Luke Skywalker avertira désormais les Ukrainiens des frappes aériennes russes

Mark Hamill a prêté sa voix à l’application Air Alert qui envoie des notifications dans les zones de guerre : elle est utilisée pour donner l’alerte sur les missiles, les radiations chimiques et les bombardements.

Avoir Luke Skywalker à vos côtés dans la guerre ne peut que porter chance (la saga Star Wars l’enseigne). C’est pourquoi l’application Air Alert a décidé d’utiliser la voix du Jedi le plus célèbre de l’univers pour avertir les Ukrainiens des attaques russes.

L’acteur qui incarnait Skywalker, Mark Hamill, a prêté sa voix pour lancer cinq types d’alarmes « attaque de missile, bombardement d’artillerie, combat de rue, radiation et menace chimique ». Mais pas seulement : il a également ajouté certaines de ses propres citations Une fois le danger est passé, il ne sera donc pas étrange que les Ukrainiens entendent un « Que la force soit avec vous ».

Comment fonctionne l’application ?

L’application Air Alert a été développée par Ajax Systems, une société basée à Kiev qui fabrique des produits et systèmes de sécurité professionnels et domestiques, avec le support du ministère ukrainien de la Transformation numérique. L’application compte plus de 11 millions de téléchargements et est devenue un outil utile et fiable pour informer les Ukrainiens d’un danger imminent, en lançant des notifications avertissant de toute forme d’attaque russe.

Il s’est également associé à United24, une initiative mondiale de collecte de fonds en faveur de l’Ukraine, lancée le 5 mai 2022, dont l’acteur américain Mark Hamill est l’ambassadeur. Au cours des six mois de travail, UNITED24 a collecté plus de 217 millions de dollars auprès des citoyens de 110 pays. Parmi les autres sponsors figurent également l’ancien footballeur Andriy Shevchenko, le groupe Imagine Dragons, la chanteuse et actrice Barbra Streisand, l’astronaute Scott Kelly et l’historien Timothy Snyder.

Air Alert part en guerre

« Pour nous, ce n’est pas seulement une mise à jour de l’application, mais une façon de faire notre part sur le front de l’actualité. Nous espérons que la version anglaise de l’application nous aidera à attirer l’attention étrangère sur la guerre en Ukraine et à motiver tout le monde. pour soutenir nos défenseurs », a déclaré Valentine Hrytsenko, PDG d’Ajax Systems.

La version anglaise d’Air Alert avec la voix de Mark Hamill est déjà disponible sur iOS, Android et Huawei. Les utilisateurs peuvent modifier la langue de notification dans leurs paramètres. La langue par défaut sera l’anglais si l’interface du téléphone n’est pas ukrainienne.

La voix de Mark Hamill pour le peuple ukrainien

L’application est également devenue une ressource pour soutenir les Ukrainiens en guerre. « Les notifications push des applications incluront désormais un appel à soutenir les forces armées ukrainiennes. Tous les dons effectués via Air Alert serviront à l’achat de drones pour l’armée ukrainienne via UNITED24. Nous remercions Mark Hamill pour son support continu à l’Ukraine et à Ajax System pour le partenariat. »

Comme l’explique Air Alert, Mark Hamill a immédiatement soutenu la collecte de fonds pour l’Ukraine : « Il y a quelques jours à peine, Hamill a annoncé la collecte de fonds pour dix drones danois Heidrun en support aux défenseurs ukrainiens. Nous sommes sûrs que de nombreux Ukrainiens changeront la langue de l’application au moins une fois pour entendre : Attention, l’alerte de combat de rue est terminée. Que la force soit avec toi ».