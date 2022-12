Demande de fonctionnalité : un champ de notes dans l’application Find My pour trouver des AirTags avec des piles faibles

Je sais, c’est une demande aussi ironique que possible : un moyen de nous aider à trouver des AirTags ! Plus précisément, un moyen de trouver des AirTags avec des piles faibles, qui n’ont plus assez de puissance pour l’alerte sonore ou la fonction de recherche de précision.

J’ai expliqué récemment pourquoi je ferai à l’avenir le remplacement de ma batterie AirTag en masse, mais je n’ai pas mentionné un petit élément de divertissement impliqué dans cela…

J’ai huit AirTags. L’un d’eux est sur mon Brompton, en tant que sauvegarde pour le tracker GPS Invoxia, et un autre sur ma plate-forme vidéo. Cinq d’entre eux vivent en permanence dans mes sacs les plus utilisés. Le dernier s’appelle simplement le sac du jour, et c’est celui que je glisse dans n’importe quel autre sac que j’utilise ce jour-là (les lecteurs réguliers sauront que je suis un peu un bagoholic).

Lorsque les avertissements de batterie faible ont commencé à arriver, j’ai remplacé les piles, une par une. Il y avait cependant un sac qui était plus profondément enfoui et que j’ai décidé de laisser jusqu’à ce que je l’utilise à nouveau. C’était une erreur.

Le sac en question est une grosse valise à roulettes, que je n’utilisais qu’une ou deux fois par an à l’époque. Au moment de l’utiliser, l’AirTag pouvait toujours me dire où il se trouvait, mais il n’avait plus assez de puissance pour la localisation précise ou l’alerte sonore.

J’ai donc commencé à sortir les choses que je garde dans le sac en standard et à chercher l’AirTag. Je veux dire, c’est un sac, à quel point cela peut-il être difficile ?

Assez difficile, comme il s’est avéré. Alors que mon primaire le but pour l’AirTag était de m’aider à localiser la valise si une compagnie aérienne réussissait à la perdre, je voulais aussi me prémunir contre le vol du sac. Pour cette raison, j’avais caché l’AirTag quelque part où il était peu probable qu’un voleur le découvre rapidement. J’avais, il s’est avéré, plutôt bien fait. Tellement bien qu’il m’a fallu 10 minutes pour le trouver, même si c’est moi qui l’ai mis là en premier lieu.

Donc, aussi fou que cela puisse paraître, je pense que ce serait très pratique si l’application Find My avait une fonctionnalité pour nous aider à trouver des AirTags avec des piles faibles. Ce que j’ai en tête est aussi infaillible et aussi low-tech que possible : un champ Notes pour chaque élément de l’application. Nous pouvons l’utiliser pour mettre un rappel sur précisément où nous avons caché un AirTag.

Photo : Ognev/Unsplash

