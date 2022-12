Comment regarder « A Charlie Brown Christmas » gratuitement

« A Charlie Brown Christmas » n’est pas diffusé à la télévision cette année. Vous pouvez regarder le spécial des vacances classique de Peanuts maintenant sur Apple TV +. Il est disponible dans le monde entier sur le service de streaming d’Apple tout au long de l’année, mais Apple le propose également en streaming gratuit – aucun abonnement requis pour une durée limitée.

Apple a annoncé un accord de contenu exclusif pour le catalogue Peanuts en 2020 avec WildBrain. Depuis lors, Apple TV + abrite presque toutes les émissions spéciales classiques de Peanuts et Charlie Brown, ainsi que de nouveaux contenus originaux tels que de nouvelles séries et des offres spéciales de vacances.

En 2020 et 2021, Apple a conclu un accord pour diffuser également des émissions spéciales de vacances classiques comme The Great Pumpkin et A Charlie Brown Christmas sur PBS en clair. Mais ce n’est pas le cas pour 2022.

« A Charlie Brown Christmas » en exclusivité sur Apple TV+

Cette année, vous pouvez le diffuser gratuitement sur Apple TV + pendant des fenêtres à durée limitée. Du 22 au 25 décembre, vous pouvez regarder gratuitement A Charlie Brown Christmas ici sur la plateforme Apple TV+ sans avoir besoin de souscrire à un abonnement.

En dehors de cette fenêtre de trois jours, vous devez vous abonner, bien que vous puissiez obtenir un essai gratuit de sept jours pour les nouveaux comptes Apple ID ici. Apple TV + est également inclus dans le pack Apple One et vous pouvez partager un seul abonnement avec jusqu’à six membres de la famille à l’aide du partage familial.

Vous pouvez regarder Apple TV+ à l’aide de l’application Apple TV disponible sur des plateformes telles que l’iPhone, l’iPad, le décodeur Apple TV, Mac, Amazon Fire Stick, les clés Roku, PlayStation et Xbox, Comcast Xfinity, les téléviseurs intelligents et plus encore. Regardez sur un téléphone/tablette Android ou sur un PC Windows à l’aide de l’interface du site Web sur tv.apple.com.

Autres contenus de vacances sur Apple TV+

En plus de A Charlie Brown Christmas, il y a beaucoup plus à regarder cette saison des fêtes sur Apple TV+. En ce qui concerne Snoopy et le gang, vous pouvez également diffuser d’autres émissions spéciales de Noël classiques comme « C’est encore Noël, Charlie Brown », « Je veux un chien pour Noël, Charlie Brown » et « Les contes de Noël de Charlie Brown ».

Nouveau pour les vacances sur Apple TV + est l’adaptation musicale comique de « A Christmas Carol » intitulée « Spirited », avec Will Ferrell et Ryan Reynolds. Aussi pour toute la famille, le nouveau film d’animation « Le garçon, la taupe, le renard et le cheval » sera présenté le jour de Noël.

