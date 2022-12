Rockstar poursuit Goat Simulator 3 pour une blague sur les fuites de GTA 6

Celui qui élève des chèvres est jugé tous les jours. Les créateurs de Goat Simulator ont toujours eu un sens de l’humour qui ne connaît pas de limites ni d’histoires. À l’époque, si vous vous souvenez, ils annonçaient Goat Simulator 3 se moquant de Dead Island 2 et imitant la bande-annonce avec laquelle il avait été présenté en 2014. Amis de la parodie et de la satire, les gars de Coffee Stain Studios semblent avoir trouvé les murs de son aquarium tout en essayant de chatouiller l’un des requins de cette industrie : Rockstar Games.

L’une des annonces de Goat Simulator 3 tournait autour d’un personnage connu sous le nom de Stan, un PNJ qui avait tous les bugs et problèmes que l’on peut imaginer. Comportements inexplicables, animations orthopédiques, secousses, physique nulle, etc. À un moment donné dans la vidéo, Stan dit que malgré cela, il travaille également sur d’autres grands jeux de l’industrie, et sans mentionner GTA 6, il va mettre l’un des gameplays divulgués et se présente à l’intérieur. C’est juste quelques secondes, mais ça n’a pas pris plus.

De Take-Two, la société mère de Rockstar, ils ont extrait la vidéo de Goat Simulator et ont été obligés de modifier l’annonce sans cette partie s’ils veulent la rééditer. Bien que, comme vous pouvez l’imaginer, cela a été comme essayer de mettre des portes sur le terrain. Maintenant, la farce est devenue virale et circule encore plus sur Internet qu’auparavant.

La question est sensible après l’énorme fuite d’informations de septembre dernier, avec plus de 90 vidéos divulguées, un hacker répété de 16 ans en tant que protagoniste et un retard plus que possible pour le jeu à l’horizon. En son temps on passe ici en revue tout ce qu’on sait sur GTA 6 après les leaks : protagonistes, carte, époque, armes, chansons…