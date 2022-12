Bienvenue à la saison d’hiver : aujourd’hui est le jour du solstice d’hiver, le plus court de l’année

A partir d’aujourd’hui, 21 décembre 2022, nous entrerons officiellement dans l’hiver astronomique. Qu’est-ce que le solstice d’hiver, pourquoi l’appelle-t-on ainsi et quand se produit-il ?

À 22h48 heure française aujourd’hui, mercredi 21 décembre 2022, le solstice d’hiver aura lieu, le moment exact qui, dans l’hémisphère nord ou nord (où nous nous trouvons), établit la transition astronomique de l’automne à la saison d’hiver. L’hiver météorologique, en revanche, commence quelques semaines plus tôt. Dans l’hémisphère sud ou sud, cependant, le phénomène inverse se produit : le solstice d’été. Le solstice d’hiver correspond également au jour avec moins d’heures de lumière et plus d’heures d’obscurité, c’est donc le plus court de l’année. Dans la capitale, comme l’explique l’astrophysicien Gianluca Masi, directeur scientifique du projet de télescope virtuel et conservateur du planétarium de Nice, nous aurons une nuit d’une durée de 14 heures et demie. « Une longue et claire nuit d’hiver est un très beau cadeau pour les astronomes ! », a commenté le scientifique. Voici ce qu’est le solstice d’hiver et pourquoi on l’appelle ainsi.

Qu’est-ce que le solstice d’hiver

Le solstice d’hiver n’est pas un jour, mais c’est un moment précis, celui où se produit un phénomène spécifique lié au mouvement de révolution de la Terre autour de notre étoile : le Soleil. L’étoile, comme on le sait, « peint » un imaginaire chemin sur la voûte céleste entre le lever et le coucher du soleil, qui change au cours de l’année en fonction de l’inclinaison de l’axe terrestre. Le jour du solstice d’hiver, il est exactement au-dessus du tropique du Capricorne et atteint la déclinaison minimale dans le ciel à midi. En termes simples, le Soleil est plus bas que tous les autres jours de l’année, une condition qui détermine le jour le plus court de tous les temps, c’est-à-dire celui avec le moins d’heures de lumière. Le terme solstice dérive des mots latins sol (soleil) et sistere (s’arrêter) et fait référence au fait que le Soleil semble s’arrêter dans le ciel, exactement au tropique du Capricorne, puis inverser sa direction. Au solstice d’hiver, comme spécifié, il atteint la déclinaison minimale, tandis qu’au solstice d’été, en juin, la déclinaison maximale, qui correspond au jour le plus long de l’année. Les phénomènes sont inversés dans les hémisphères nord et sud. « Aujourd’hui, notre étoile – dans son mouvement apparent le long de l’écliptique (projection de l’orbite de la Terre dans le ciel) – atteint sa position la plus méridionale : pour cette raison, dans l’hémisphère nord, nous aurons le « jour » le plus court, étant donné que le Soleil restera au-dessus de l’horizon pendant le nombre minimum d’heures dans l’année. Cette condition est appelée « Solstice d’hiver ». Au contraire, pour l’hémisphère sud, c’est aujourd’hui le « solstice d’été » », a déclaré le Dr Masi.

Parce qu’aujourd’hui, 21 décembre, est le jour le plus court de l’année

Bien que la tradition populaire suggère que le 13 décembre soit le jour le plus court de l’année (« Sainte-Lucie le jour le plus court de tous les temps »), en réalité cela se produit toujours entre le 20 et le 23 décembre. Seuls les 20 et 23 sont les jours les plus rares, alors qu’il est plus courant que le solstice se produise le 21 ou le 22, comme spécifié par l’heure et la date. La raison pour laquelle cela ne se produit pas toujours le même jour est liée au fait que chaque année, le solstice a 5 heures, 48 ​​minutes et 46 secondes de retard par rapport à l’année précédente. Pour équilibrer les comptes avec ce retard, des années bissextiles ont été introduites tous les 4 ans, qui ont un jour supplémentaire (29 février). Comme spécifié, le jour le plus court de l’année tombe le jour du solstice d’hiver, mais les heures de lumière et d’obscurité varient en fonction de votre situation géographique. À Nice, par exemple, nous aurons 9 heures et 8 minutes d’ensoleillement, 8 heures et 39 minutes à Udine, 9 heures et 37 minutes à Gela, 8 heures et 43 minutes à Milan et 9 heures et 14 minutes à Naples.