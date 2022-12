Nintendo fait toujours face à des appels pour réparer la dérive Joy-Con

Dans le contexte : la Nintendo Switch est connue pour ses problèmes de dérive du stick depuis 2017 et ce problème continue d’affecter les utilisateurs. Un chien de garde britannique a renouvelé ses appels à Nintendo pour régler la situation, affirmant que la politique actuelle de service client de l’entreprise ne suffit pas.

Groupe de consommateurs britannique Lequel ? a appelé Nintendo à faire plus pour résoudre la dérive du stick qui continue de tourmenter les contrôleurs Joy-Con du Switch. Les résultats du laboratoire indépendant du groupe suggèrent qu’un défaut de conception affecte les joysticks dans une partie importante des contrôleurs Switch. Ce n’est pas la première fois qu’une enquête révèle de tels défauts.

La dérive des bâtons, où les bâtons analogiques détectent les entrées même lorsqu’elles n’en reçoivent aucune, a eu un impact sur les contrôleurs des consoles de jeux de Nintendo, Sony et Microsoft ces dernières années. Lequel? a publié un rapport en juin affirmant que 40% des propriétaires britanniques de Joy-Con avaient subi une dérive du bâton.

Les tests récents du groupe ont révélé que la conception du contrôleur provoque une usure, entraînant éventuellement une dérive. En réponse aux conclusions, Nintendo a affirmé que seul un petit pourcentage de ses utilisateurs ont déclaré avoir rencontré le problème.

Les exigences du chien de garde incluent que la société mène une enquête indépendante sur la dérive du stick, propose des réparations gratuites pour les Joy-Cons concernés et indemnise les utilisateurs qui ont payé pour remplacer leurs contrôleurs. Lequel? n’est que le dernier d’une série de groupes de consommateurs qui ont déposé des plaintes concernant des sticks analogiques défectueux.

Les consommateurs ont ouvert plusieurs poursuites contre Nintendo pour ce problème, y compris un recours collectif. L’année dernière, un organisme de surveillance de l’Union européenne a appelé à une enquête sur la dérive du bâton, et un centre de réparation Joy-Con externalisé a déclaré être constamment débordé.

Bien que Nintendo ait pris la majeure partie de la chaleur pour la dérive du bâton, cela découle d’un défaut de conception dans tous les contrôleurs de jeu modernes. Les contrôleurs Xbox de Microsoft ont fait l’objet d’un procès pour le même problème, et le démontage par iFixit d’un contrôleur PlayStation 5 a révélé une cause possible de dérive du stick dans toutes les manettes de jeu.

L’analyse du contrôleur PS5 a révélé qu’une entreprise qui fabrique des composants pour les pads Nintendo, Sony et Microsoft utilise une version pour les sticks analogiques avec une durée de vie limitée. Les fabricants de consoles l’ont probablement choisi pour réduire les coûts, faisant de la dérive du manche un problème difficile à résoudre. iFixit suggère aux fabricants de traiter les bâtons comme des versions jetables et de concevoir des contrôleurs pour les rendre facilement remplaçables. Valve, d’autre part, a résolu la dérive du bâton dans son ordinateur de poche Steam Deck grâce à un correctif logiciel.