La batterie EDGE, au contrôleur PS5 Pro, dure moins que celle du DualSense

PlayStation prépare le lancement de sa nouvelle manette Pro pour PS5, la DualSense Edge. L’appareil comprend parmi ses fonctions la possibilité d’interchanger les sticks et autres boutons, en plus de permettre de personnaliser l’expérience de jeu en fonction du sexe et des goûts du joueur. Cependant, un aspect spécifique a attiré l’attention pour le pire : la durée de vie de la batterie, encore inférieure à celle du DualSense standard, comme Sony l’a confirmé.

Au cours de la session au cours de laquelle Netcost a eu l’occasion de tester la manette, aucun chiffre spécifique n’a été révélé, mais PlayStation a envoyé une déclaration à The Verge dans laquelle ils confirment que la durée de vie de la batterie est « modérément plus courte ». Selon ses mots, cela est principalement dû aux fonctionnalités supplémentaires qu’il implémente.

Pourquoi la batterie DualSense Edge dure-t-elle moins longtemps ?

« Le temps de fonctionnement de la manette sans fil DualSense Edge est modérément réduit car il inclut beaucoup plus de fonctionnalités dans la même conception ergonomique que la DualSense d’origine », a déclaré Sony dans le communiqué. « Nous voulions trouver un bon équilibre entre la disponibilité sans fil et la haute performance de ses fonctionnalités. »

L’entreprise japonaise rappelle que le pack comprend un câble USB « plus long », ce qui est « idéal pour les joueurs compétitifs qui préfèrent jouer » avec la manette connectée afin d’éviter les « interférences », une option qui permet « d’économiser la batterie ».

La télécommande DualSenseEdge sera disponible à partir du 26 janvier au prix conseillé de 239,99 euros. Dans nos premières impressions, nous avons précisé qu’il s’agit d’un produit de qualité qui présente des fonctionnalités intéressantes pour certains profils de joueurs plus spécialisés ou compétitifs. Il est possible de stocker jusqu’à 3 profils sur la télécommande, mais jusqu’à 30 peuvent être créés sur la console. Ensuite, il y a la possibilité de les déplacer, toujours avec la limite de 3 à l’esprit.

Source | Le bord