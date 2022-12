Jouez en équipe avec vos proches grâce à PlayStation Plus Extra

Noël est le meilleur moment pour jouer en famille, et pour cela, rien de mieux que PlayStation et les jeux disponibles sur son service d’abonnement PlayStation Plus. L’une des meilleures caractéristiques de cette fonctionnalité est qu’elle propose des centaines de jeux de tous genres, il est donc pratiquement impossible de ne pas en trouver un que nous aimons. Mais au cas où, voici une liste de jeux vidéo dont vous profiterez sûrement avec vos proches en famille grâce à l’abonnement niveau Extra. Tous les jeux mentionnés ici peuvent être joués sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

injustice 2

Nous avons commencé avec une proposition puissante menée par le studio qui a créé la franchise Mortal Kombat. Injustice 2 est un jeu de combat en tête-à-tête où les héros les plus célèbres de DC Comics s’affrontent dans des combats pleins d’adrénaline, d’effets spéciaux et de graphismes à couper le souffle. L’une des meilleures propositions du genre avec des personnages disponibles tels que Superman, Batman, The Joker ou Black Adam.

UN

Le jeu de société amusant est maintenant transféré sur votre console en respectant les règles d’origine mais en offrant la possibilité de les personnaliser à notre guise. Créez vos propres règles, ennuyez vos adversaires et terminez le jeu sans cartes avant tout le monde. En plus de ce qui est déjà connu, UNO permet le chat vidéo, les cartes thématiques et les jeux locaux et en ligne.

Trop cuit 2

La deuxième itération du Overcooked primé est livrée avec de nouvelles fonctionnalités qui mettront les principaux chefs dans une impasse; nous. Mettez-vous dans le skin d’un chef qui doit sauver le monde et découvrez de nouvelles cuisines dans lesquelles créer des menus, des recettes et terminer l’aventure en multijoueur local ou en ligne grâce à votre abonnement à PlayStation Plus.

AO Tennis 2

Les meilleurs joueurs de tennis du monde se rencontrent dans AO Tennis 2 pour que n’importe qui de chez lui puisse imiter les exploits de Rafa Nadal, Angelique Kerber et d’autres grands athlètes du genre. Le titre NACON apporte de nouveaux modes de jeu tels que la possibilité de revivre des matchs légendaires du monde du tennis, un mode carrière renouvelé et différents circuits de ce sport acclamé. Serez-vous capable de battre votre collègue dans l’arène ?

Héros prêts à l’emploi

Si ce que vous recherchez c’est de l’action, Ready Set Heroes vous le propose sur un plateau. Réunissez-vous avec des amis et surmontez une multitude de donjons générés aléatoirement tout en nettoyant l’écran des ennemis, en surmontant les pièges et en obtenant des trésors qui boosteront votre personnage. Ça a l’air amusant, non ? et, mais rappelez-vous que vous ne serez pas seul dans le donjon, un autre groupe de joueurs recherche la même chose que vous alors… que le meilleur gagne !

Essais en hausse

La saga Trials a toujours été synonyme de plaisir, mais avec Rising, cette définition est au carré. Montez sur votre moto et surmontez les obstacles sur les pistes les plus difficiles du monde ou créez les vôtres grâce aux plus de 10 000 objets disponibles dans le mode de création de piste. Avec un gameplay simple mais difficile à maîtriser, avec Trials Rising, vous et trois autres coéquipiers pouvez jouer en même temps.

La folie du monopole

Un autre jeu qui ne peut pas manquer dans nos réunions de famille est le jeu de société classique Monopoly. Mais attention ! Ici, les tables sont inversées car il n’y aura pas de conseil et M. Monopoly nous a laissé en charge de son racket. Profitez de quatre cartes avec jusqu’à six joueurs en mode en ligne ou local, découvrez les rues de Monopoly Town et obtenez de l’argent, de l’eau et de l’électricité dans cette nouvelle version du classique des classiques de nos vies.

Golf miniature infini

Le célèbre développeur ZEN Studios quitte le genre du flipper pour nous proposer un titre de Minigolf varié et amusant plein de surprises avec la possibilité de jouer contre sept autres joueurs. Il propose des jeux compétitifs, un mode défi et un mode dans lequel nous pouvons créer nos propres parcours de mini-golf. Et ceux d’entre vous qui ont PlayStation VR seront heureux de savoir qu’Infinite Minigolf permet de jouer avec l’accessoire Sony PlayStation VR.

La mort au carré

Si vous, votre famille ou un groupe d’amis aimez les jeux de puzzle, Death Squared sera l’un de vos jeux réguliers pour Noël. Guidez des équipes composées de deux ou quatre robots à travers les niveaux pour aider leurs mignons protagonistes à atteindre la ligne d’arrivée. En plus du jeu coopératif, le titre comprend des défis, un mode histoire traditionnel et différents modes où les mécanismes de jeu sont déformés pour compliquer un peu plus les choses.

Kingdom Deux Couronnes

Le dernier titre de cette liste est un beau jeu avec une esthétique pixélisée qui mélange l’action typique des jeux à défilement latéral avec la stratégie dans des environnements inspirés du Moyen Âge, du Japon féodal et des terres sombres de Dead Land. Commandez un monarque, recrutez des sbires pour reconstruire votre propre royaume et demandez l’aide d’un autre joueur pour porter le poids de la couronne entre vous.

PlayStation Plus a beaucoup à vous offrir

Ces jeux que nous vous avons recommandés sont disponibles dès maintenant sur PlayStation Plus Extra, le service d’abonnement mensuel de PlayStation avec des ajouts plus que généreux. Lors de la souscription, vous pouvez choisir trois options ; étant Premium et Extra les plus intéressants. La primera, Premium, es la más completa y añade los beneficios de las suscripciones de nivel inferior más pruebas de juegos, transmisión en streaming en la nube y un catálogo de juegos clásicos lanzados para PlayStation, PlayStation 2 y PlayStation 3. Sin embargo Extra está pensada para un público que busca divertirse con los títulos más exigentes ya que los suscriptores tienen la posibilidad de acceder a un catálogo de hasta 400 juegos de PS4 y PS5, disfrutar del catálogo de Ubisoft + Classics, juego en línea y características como el guardado en le nuage. Les prix de chacun sont fixés à 16,99 pour PlayStation Plus Premium et 13,99 € pour PlayStation Plus Extra. Pour son prix bas, ses possibilités et son plaisir sans fin, il est clair que PlayStation Plus Extra est l’une des meilleures options pour votre PS4 et PS5.