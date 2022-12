Hugh Jackman explique comment Deadpool 3 évitera le conflit avec Logan : « C’est de la science »

Hugh Jackman et le retour de sa version charismatique de Wolverine seront l’une des grandes revendications de Deadpool 3, le troisième opus du mercenaire à bouche de Marvel incarné par Ryan Reynolds, désormais intégré à l’univers cinématographique de Marvel Studios. Mais comment Deadpool et Wolverine vont-ils se croiser dans le MCU, surtout après la fin de Logan ? L’acteur a la réponse : voyager dans le temps. C’est ce qu’a expliqué l’acteur dans une récente interview accordée à Radio Andy sur SiriusXM, dont nous vous proposons ci-dessous un extrait.

Voici comment Wolverine reviendra avec Deadpool dans l’UCM

Et c’est que pour Hugh Jackman, la fin de son personnage dans Logan est très importante et c’est quelque chose qu’il ne voudrait jamais toucher ; et c’est cette particularité qui le faisait le plus douter au moment d’envisager son retour en tant que Wolverine au cinéma. Bien que, comme le reconnaît l’acteur, les possibilités du multivers et des chronologies du MCU ont rendu tout beaucoup plus facile :

« Grâce à cet appareil qu’ils ont dans le monde de Marvel pour parcourir les délais, nous pouvons maintenant revenir en arrière parce que, vous savez, c’est de la science. De cette façon, je n’ai pas à jouer avec la chronologie de Logan, qui était importante pour moi, et je pense probablement aussi pour les fans », a déclaré Hugh Jackman lui-même.

Pourtant, depuis l’annonce de son retour en tant que Wolverine aux côtés de Deadpool de Ryan Reynolds, l’anticipation a monté en flèche pour voir quelle folie multivers Marvel Studios est capable de réaliser avec cette paire de personnages très appréciés. Même beaucoup se demandent si Jackman pourrait reprendre son rôle de Wolverine dans la prochaine étape des mutants dans l’UCM ou, au contraire, Kevin Feige misera sur un reboot du personnage avec un autre acteur plus jeune.

Source | Collisionneur