FIFA 23 TOTY : Prédictions pour la FUT Dream Team après la Coupe du Monde

Bientôt commencera l’organisation du FIFA 23 TOTY, dans lequel avant la révélation de l’équipe choisie, nous verrons le processus de vote habituel pour déterminer les meilleurs gardiens de but, défenseurs, milieux de terrain et attaquants à signer en FUT (Ultimate Team). De plus, cette occasion est particulière, puisque la Coupe du monde au Qatar 2022 n’est pas passée inaperçue et aura de l’influence au moment de décider. Ci-dessous nous vous proposons nos pronostics pour former la prochaine Dream Team.

Jude Bellingham dans FIFA 23

Prédictions FIFA 23 TOTY

gardiens de but

Thibaut Courtois – Probablement le meilleur gardien du monde, et peu importe si la Belgique a été l’une des déceptions du tournoi. Il n’y a pas un jour où je ne sauve pas quelques buts avec le Real Madrid, le genre où avec n’importe quel autre gardien de but, le ballon finirait au fond des filets.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez – C’est notre pari sur le but, malgré le fait qu’il semble que Curtois ait tous les bulletins de vote. Le Gant d’or lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, grâce à un arrêt de l’histoire dans le temps additionnel et, bien sûr, son rôle de tireur au but. C’est la terreur de la France dans la fusillade qui a décidé du champion.

défenses

Joao Cancelo – Il est souvent difficile de situer sa position : un arrière gauche infaillible, et un ailier différentiel lorsqu’il décide d’avancer sa position de 40 mètres, ce que Pep Guardiola ne déteste pas du tout à Manchester City. C’est un footballeur fantastique et ses chances de faire partie de l’équipe sont intactes malgré le fait qu’il n’ait pas brillé lors de la Coupe du monde.

David Alaba – Sa polyvalence lui permet de se démarquer dans diverses facettes du jeu. C’est un défenseur central, considéré comme l’un des meilleurs au monde, mais il peut aussi jouer en tant qu’arrière gauche et même en tant que milieu de terrain, si par hasard vous avez besoin d’une solution désespérée. Physique, vitesse, passe et tir. Il a tout.

Eder Militao – Le rêve du Brésil d’ajouter sa sixième étoile s’est évanoui lors d’une nuit tragique contre la Croatie, mais le défenseur central du Real Madrid est l’un des rares à survivre. Le plus responsable de garder son équipe comme l’une des équipes les plus solides du championnat, malgré l’élimination. Un défenseur central moderne, qui impose par son physique, sa rapidité à la croisée des chemins et son apport offensif aux jeux stratégiques.

Achraf Hakimi – Il est l’une des références du PSG, de l’équipe marocaine et l’une des rares personnes capables de faire une course contre Mbappé. L’ancien joueur du Real Madrid est déjà l’un des meilleurs arrières latéraux de FIFA 23, et son rôle dans la Coupe du monde fait de lui un candidat sérieux pour TOTY 2023.

Theo Hernández – Un incontournable de l’équipe de France et de l’AC Milan. Son apport offensif, ajouté à sa solvabilité en défense et la démonstration physique habituelle qu’il fait à chaque match augmentent considérablement ses chances de faire partie des élus.

Milieux de terrain

Sofyan Amrabat – Le joueur typique dont on dirait qu’il est capable de prendre un corner et de le terminer lui-même. Le poumon du Maroc, la révélation de la Coupe du monde au Qatar 2022. Les pronostics disent qu’il durera très peu de temps à la Fiorentina, puisqu’il est sur le radar de tous les grands d’Europe. C’est un footballeur appelé à donner un high dans FIFA 23.

Kevin De Bruyne – Pour beaucoup, l’un des footballeurs les plus sous-estimés, non pas parce que ses mérites ne sont pas reconnus, mais parce que c’est un véritable scandale de le voir jouer. Marquez, assistez et travaillez comme le plus. Il est un leader et le prolongement de l’entraîneur sur le terrain. Ce ne serait pas la première fois qu’il intègre l’équipe composée des meilleurs.

Mac Allister – Le joueur typique que nous avions à peine suivi avant la Coupe du monde, mais maintenant, nous parlons tous dans le bar. Une des plus grosses surprises du tournoi pour son bon travail dans la colonne vertébrale de l’équipe Scaloni. Il ne semble pas qu’il va durer trop longtemps à Brighton…

Luka Modric – Le Croate est l’un des meilleurs joueurs de la planète et l’un des meilleurs milieux de terrain de l’histoire. Il serait sûrement en TOTY 2023 même si la Coupe du monde n’avait pas été jouée, mais il a été le principal coupable que son équipe, considérée comme modeste par rapport à la plus grande, ait joué un rôle brillant, éliminant le Brésil en quarts de finale.

Jude Bellingham – Le talentueux milieu de terrain anglais, qui joue actuellement pour le Borussia Dortmund, se rapproche de la vedette dans un transfert à 3 chiffres. Si tu as 19 ans, que tu débutes dans une Coupe du monde et que tu deviens le chef d’équipe dans le premier de leurs matchs, c’est parce que tu es appelé à écrire l’histoire.

Réservistes