et, ils ont créé une capture vidéo pour la Game Boy originale

La puissance des réseaux sociaux a généré un nouveau besoin chez les joueurs de jeux vidéo, et ce n’est autre que de montrer les jeux à d’autres joueurs, soit par le biais d’enregistrements vidéo ou de diffusions en direct. Le problème est que capturer des vidéos sur des consoles rétro n’est pas particulièrement facile, encore moins sur un ordinateur portable. Mais il semble que quelqu’un ait créé la solution.

De Game Boy à Twitch

Sebastian Staacks est un passionné de technologie qui, avec l’aide de ses incroyables connaissances, est capable de créer des appareils vraiment intéressants. Après avoir doté l’ancienne Game Boy d’une cartouche avec connectivité WiFi, sa dernière création n’est ni plus ni moins qu’une carte d’acquisition vidéo sous forme de cartouche qui permet de profiter d’une sortie vidéo native sur la Game Boy.

Enfin sorti : le GB Interceptor. Un adaptateur open Source basé sur rp2040 qui va entre votre Game Boy (non modifié) et la cartouche de jeu pour enregistrer ou diffuser votre jeu via USB. Vidéo: https://t.co/oFfnMs0fOn

Détails: pic.twitter.com/cfaDQ5QuUm —Sebastian Staacks (@diconx) 20 décembre 2022

L’idée peut sembler assez étrange au premier abord, et vous ne voyez peut-être pas la nécessité d’avoir un appareil de capture de ce type, mais comme l’explique bien son créateur, compte tenu des grands tournois Tetris qui existent, pouvoir diffuser directement depuis un jeu Boy to Twitch serait particulièrement utile. Sans oublier le gameplay qui pourrait être extrait nativement et sans avoir besoin d’utiliser des émulateurs.

La meilleure chose à propos du système est qu’il se connecte directement à la fente de la console portable, et grâce à un port USB-C, nous pouvons envoyer le signal à un ordinateur qui, avec le logiciel approprié, peut capturer la vidéo. Bien sûr, en raison d’une série de complications techniques, dans le cas de Tetris, les blocs capturés ne ressemblent pas à ceux de l’écran de la console, mais c’est un moindre mal que beaucoup n’hésiteraient pas à assumer. Ainsi, ce capteur ne peut pas obtenir l’image identique du jeu, mais c’est actuellement la solution la plus complète pour capturer de la vidéo sans modifier le matériel d’origine.

Comment ça marche?

La cartouche en question agit comme un pont entre la cartouche de jeu d’origine et la fente de la console. De cette façon, il intercepte (d’où son nom) les données pour en faire une copie et envoyer le signal à l’écran. Cela se fait à l’aide d’un Raspberry Pi Pico, bien que l’ensemble du processus soit plus complet que vous ne l’imaginez, puisqu’il faut synchroniser les cycles CPU avec l’émulateur qui tourne sur le Raspberry, contrôler le BUS mémoire, créer un nouveau RAM… bref, un projet très complexe accessible à très peu de personnes.

Dans tous les cas, si vous maîtrisez le sujet et souhaitez enquêter et apprendre du projet, son créateur a partagé tout ce dont vous avez besoin sur différentes plateformes afin que vous puissiez créer votre propre carte Interceptor et la programmer à partir de zéro avec beaucoup de détails.