Le prochain gros achat de Microsoft pourrait être Netflix

Les plus vétérans du lieu savent que le 28 décembre on fait habituellement un article à l’occasion du poisson d’avril. Bien que la dernière fois, cela soit devenu incontrôlable et certains vérificateur de faits Il est venu confirmer qu’il s’agissait de fausses nouvelles, pas d’une blague. Ceci, bien que cela puisse ressembler à une blague, vient de Reuters, un média très prestigieux. Selon Reuters, Microsoft pourrait être intéressé par l’acquisition de Netflix.

Netflix, un pari colossal avec beaucoup de risques

Actuellement, la capitalisation boursière de Netflix place la société à près de 130 milliards de dollars. Si l’on ajoute à cela qu’il faut payer une valeur supplémentaire, on parlerait d’un prix de 190 milliards voire plus. Un prix exorbitant pour la plateforme de streaming qui compte le plus d’abonnés (environ 220 millions).

Oui, le géant de Redmond n’a pas de problèmes de liquidité et Netflix, s’il continue de croître à son rythme actuel, serait un investissement intéressant. Rappelons que Netflix avait 30 milliards de revenus en 2021 bien que « seulement » environ 2000 millions de bénéfices. Cela indiquerait que la société présidée par Satya Nadella pourrait avoir besoin de près de 10 ans pour amortir l’investissement.

Les intérêts de Microsoft

Le marché du consommateur

Il y a plusieurs fronts qui pourraient intéresser Microsoft dans cette entreprise. Tout d’abord, rattrapez vos rivaux technologiques. Apple et Amazon ont une structure solide sur le marché du streaming et cela permettrait à Microsoft de s’emparer du joyau de la couronne.

Amazon a finalisé l’achat de Metro Goldwyn Mayer en mars de cette année, apportant un contenu très intéressant à sa plateforme Prime Video. De plus, il a d’excellents films et séries sur sa plateforme. L’accès depuis Prime Video indique que beaucoup de gens ont ce service, même si peu de gens l’utilisent.

De son côté, Apple suit un pari différent, s’appuyant sur des productions différentes et sans avoir acquis le moindre studio ou plateforme. Ils ont créé leur structure à partir de zéro et le travail de la société Cupertino est louable.

Un allié important pour Azure

De plus, cela servirait à migrer la structure de Netflix vers Azure, réduisant les coûts au minimum et supprimant Amazon Web Services de son plus gros client. En d’autres termes, Netflix est responsable de 15% de tout le trafic Internet. Cela nous donne une idée de la taille de l’entreprise et du potentiel qu’elle pourrait avoir pour Microsoft.

Selon le site Web CloudZero, on estimait en 2020 que Netflix dépenserait plus d’un milliard sur AWS d’ici 2023. Cela fait de la plateforme de streaming le plus gros client d’AWS et ce serait une perte incroyable. Ce serait un autre centre d’intérêt intéressant pour l’entreprise présidée par Satya Nadella.

Un coup de pouce colossal dans la publicité

Malgré le fait que l’activité publicitaire sur Netflix ne fonctionne pas aussi bien que prévu, c’est un pari pour l’avenir. Avec un géant aux plus de 220 millions d’abonnés, Microsoft disposerait d’une base de données de clients pour proposer des publicités incroyables. Nous parlions déjà de la stratégie de collaboration avec Netflix et de la façon dont elle l’a élevée au rang de huitième agence de publicité au monde et cela pourrait aller plus loin.

Six nouveaux studios de jeux vidéo et plus de carburant pour votre stratégie

À ce jour, Netflix compte six studios de jeux vidéo créant différents titres qui ne se démarquent pas trop. Mais, il serait intéressant de les ajouter aux rangs des Xbox Game Studios et de proposer des contenus basés sur les IP Netflix ou encore de proposer des abonnements communs, ce que font également Amazon et Apple.

Alternatives à Netflix

Cependant, le risque inhérent est là et une acquisition de cette ampleur pourrait être un problème économique pour Microsoft. Avec les récentes acquisitions de Zenimax, Nuance et Activision-Blizzard, les dépenses montent en flèche et un achat de cette ampleur affecterait même un géant comme Microsoft. Et la réalité est qu’ils pourraient acquérir d’autres plates-formes à un coût bien moindre pour les coffres de Redmond.

Découverte de Warner Bros.

La société qui gère HBO Max et Discovery a un énorme problème. Ils ne savent pas comment gérer le groupe et HBO Max et les studios de jeux vidéo sont à la dérive. Même la gestion IP de DC a été redémarrée par James Gunn et son avenir est inconnu.

Warner Bros. Discovery a commencé l’année avec une valorisation de près de 60 milliards de dollars et est maintenant à une capitalisation boursière de seulement 20 milliards de dollars. Cela indiquerait un coût d’acquisition beaucoup plus faible et un accès à un nombre infini de produits. HBO Max à lui seul, étant mal géré, compte 76 millions d’abonnés et serait un autre client qui enlèverait AWS.

Même à un coût aussi « faible », ils pourraient acquérir une plate-forme comme Spotify pour moins de la moitié du coût faramineux de Netflix. Cela leur permet d’obtenir la plus grande société de musique en streaming avec l’une des plus grandes plateformes de vidéo en streaming. De plus, avec Spotify, ils enlèveraient le marché à Google Cloud au détriment d’Azure.

Groupe Paramount

Ce serait un pari trop timide pour Microsoft. Ce groupe, chargé de porter la saga Halo sur le petit écran, a une capitalisation d’un peu plus de 1 500 millions et ne se démarque pas. Leur service de streaming a une portée très limitée et le reste du groupe n’est pas non plus aussi attrayant pour les grandes entreprises.