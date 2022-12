One Piece menace de mort en 2023 et promet une bataille entre deux personnages historiques

Une année de plus, fidèle à son rendez-vous avec la Jump Festa, Eiichiro Oda était de la partie pour revoir absolument toute l’actualité concernant One Piece. Le succès du récent film d’animation, le lancement de son jeu de cartes, la sortie de One Piece Odyssey sur consoles début 2023, comment se déroule l’adaptation live action que préparait Netflix, etc. Le mangaka n’a rien laissé sans réponse et a tout revu.

La chose la plus intéressante, bien sûr, a été lorsqu’il a abordé le thème du manga et a promis une bataille « entre tel et tel personnage ». Un combat devant lequel il s’exclame « C’est pas possible ! » et que beaucoup ont déjà associé le face à face entre Kurohige et Shanks. Barbe Noire finira-t-elle par tuer le rouquin ? Pour l’instant, il n’y a que des théories et des spéculations, mais voir Oda utiliser le mot mort n’est pas très courant. Bien au contraire. Et au passage, l’auteur assure également que One Piece ne se terminera pas de sitôt, même s’il a dit que son souhait était de finir dans cinq ans. Il ne veut pas se précipiter et nous invite à y aller doucement.

Vous avez ici la déclaration complète d’Eiichiro Oda dans la Jump Festa 2023 (vous l’avez traduite ci-dessous):

« À tous ceux qui sont venus à Jump Festa et à tous ceux qui lisent ceci, bonjour ! C’est le célèbre Eiichiro Oda, l’idole. Je plaisante.

Maintenant oui, cette année, l’arc Wano est terminé et bien que j’aie été très occupé avec le manga, Film RED a également été un succès au box-office, donc ça a été une année folle. Tous les membres de l’équipe One Piece sont ravis.

Avec Uta, nous avons le projet « Rouge et Blanc » pour la télévision en cours, qui sera diffusé dans les prochains jours et j’espère qu’il vous plaira. De plus, le jeu de cartes s’est avéré assez amusant et même si j’ai demandé à mon équipe de me donner les cartes les plus rares, ils m’ont dit que même moi, je ne pouvais pas les obtenir. Que diable?

Cette longue histoire dure depuis plus de 25 ans maintenant et je remarque que de plus en plus de jeunes lecteurs sautent dessus. Cela me rend très heureux et je sais que j’ai dit la saga finale ceci et la saga finale cela, mais je ne vais pas écrire la finale aussi vite que ça en a l’air. Je recommande à mes lecteurs de ne pas stresser et d’y aller doucement.

L’année prochaine, après six ans de développement, sera également l’année de la sortie définitive de One Piece Odyssey. Et la série d’action en direct continue de progresser. Nous avons déjà toutes les brutes de la première saison. Il s’est passé beaucoup de choses dans les coulisses et si je suis honnête, personne ne s’inquiète plus que moi que cela se passe bien. Mais ça a vraiment l’air génial !

Et enfin, concernant l’avenir du manga, ça ne se peut pas ! Ces deux personnes vont-elles vraiment se battre ? et, c’est ce à quoi vous pouvez vous attendre ! Si je devais lui donner un nom, je dirais que ce sera un battle royale gratuit pour tous, un tous contre tous. J’espère que personne ne meurt !

Veuillez continuer à soutenir One Piece l’année prochaine comme vous l’avez fait jusqu’à présent.

« Eichiro Oda. »