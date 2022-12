Black Adam dit au revoir à DC : Dwayne Johnson ne fera pas partie du nouvel univers de James Gunn

Black Adam, le nouvel anti-héros de DC joué par Dwayne Johnson et qui a présenté son film en salles il y a à peine deux mois, ne fera pas partie du nouvel univers partagé dans lequel James Gunn et Peter Safran travaillent en tant que directeurs créatifs de DC Studios. Ou du moins du « premier chapitre » de cette nouvelle ère de DC au cinéma, comme The Rock lui-même l’a commenté sur les réseaux sociaux. Acteur qui ces dernières semaines est resté silencieux après le départ d’Henry Cavill et sa récente réintégration dans le DCEU presque éteint comme une grande surprise pour Black Adam.

La nouvelle hiérarchie du pouvoir à DC était une autre

Et c’est que l’échec au box-office de Black Adam a été le déclencheur pour Gunn et Safran de ne pas faire confiance au personnage et, d’une manière ou d’une autre, de le laisser au frigo ; bien qu’il semble peu probable que Johnson puisse récupérer le personnage dans quelques années, puisque l’acteur a déjà 50 ans. Sans surprise, The Rock lui-même a assuré qu’ils exploreraient les moyens de revenir à l’avenir, tandis que Gunn a déclaré qu’il serait ravi de collaborer avec la société de production de Johnson à l’avenir. Peut-être un caméo dans un crossover multiversal potentiel dans des années ? Voyons ce que Dwayne Johnson a dit en disant au revoir à DC :

« Mes amis passionnés, je voulais vous apporter une mise à jour tant attendue de Black Adam sur l’avenir du personnage dans le nouvel univers DC. James Gunn et moi nous sommes rencontrés, et Black Adam ne sera pas dans le premier chapitre de son récit. Cependant, DC et Seven Bucks ont convenu de continuer à explorer les moyens les plus précieux d’utiliser Black Adam dans les futurs chapitres du multivers de DC. James et moi nous connaissons depuis des années et nous nous sommes toujours soutenus pour réussir. Ce n’est pas différent maintenant, et je soutiendrai toujours DC (et Marvel) pour gagner et GAGNER GROS. Vous me connaissez, et j’ai le skin très épaisse, et vous pouvez toujours compter sur moi pour être direct avec mes mots », a écrit Johnson.

La carte ouverte de Dwayne Johnson se termine en remerciant les fans pour leur support pendant toutes ces années de travail avec Black Adam, ainsi qu’en étant fier du film qu’ils ont réalisé, se terminant en souhaitant à tous de joyeuses fêtes. De son côté, James Gunn a réagi à la publication de Johnson, assurant : « Love for The Rock. Et je serai toujours ravi de voir ce que lui et Seven Bucks feront ensuite. J’ai hâte de collaborer avec lui bientôt », conclut le directeur de DC Studios.

Source | Dwayne Johnson | James Gunn