Star Wars : Jedi Survivor vous permettra d’utiliser le pistolet blaster pendant que vous vous battez avec le sabre laser

Le blaster que Cal Kestis porte à sa ceinture n’est pas décoratif, il peut être utilisé au combat. Cela a été confirmé par le réalisateur Stig Asmussen dans une interview avec Game Informer, où il a confirmé qu’il y aura cinq possibilités plausibles.

« Cela dépend beaucoup de l’ennemi que vous affrontez », a expliqué le réalisateur. « C’est un avantage d’utiliser une certaine combinaison contre certains types d’ennemis, mais c’est au joueur de la découvrir. » L’utilisateur devra donc trouver les faiblesses de l’adversaire et utiliser l’arme qui lui convient le mieux. Les options incluent la possibilité de se battre avec un sabre laser normal, un sabre à double lame ou une combinaison d’épée et de blaster.

« Cela représente où se trouve Cal dans l’histoire. Cinq ans se sont écoulés depuis le premier match et les temps sont toujours sombres. C’est un Jedi non conventionnel, il doit donc faire des choses non conventionnelles.

Cal Kestis dans le rôle de Kylo Ren

Une autre des possibilités jouables au niveau mécanique est de manier un sabre laser dans le plus pur style Kylo Ren. « C’est plus lourd, c’est costaud, et il faut faire très attention à son utilisation car le temps de réponse est plus rapide avec la lame. »

En ce qui concerne l’exploration, il y aura aussi des développements importants, qui nous permettront de traverser le monde de manière transversale. Cela comprend à la fois un câble pour monter dans des endroits inaccessibles (comme un crochet) ou la possibilité d’utiliser des supports. « L’accent est mis sur une metroidvania plus étendue. »

Star Wars Jedi: Survivor sera mis en vente le 17 mars sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Dans Netcost, nous avons publié un article sur ce que nous avons demandé à cette suite et l’un des points faisait précisément référence au blaster. Vous pouvez le lire sur ce lien.

